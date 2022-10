Kendall Waston se atreve a tocar el trofeo de campeón

En la presentación del trofeo que otorgará la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) al campeón del Torneo de Apertura 2022, asistieron cuatro jugadores en representación de los cuatro equipos clasificados a las semifinales y cada uno con una historia propia.

Pero sin duda, el que más llamó la atención fue el gigante saprissista, Kendall Waston, quien no se inmutó y tocó el trofeo que se otorgará al campeón, algo que se mira como de mala suerte, pero a lo que hizo caso omiso.

“Cada quien con lo suyo, pero yo no soy agüizotero ni creo en nada de eso, para mí no pasa nada. La única suerte que cuenta y existe es lo que se trabaja y se hace en el campo por su esfuerzo y no por supersticiones”, comentó Waston a La Teja.

“En nuestro equipo se ha dado una serie de cosas positivas para lograr el éxito. Esperemos que el beneficio del equipo sea lo primero y ganemos para lograr iniciar con el pie derecho las semifinales”, manifestó el defensor.

Por su parte, Aarón Suárez busca su primer cetro nacional con los erizos, club al que llegó en 2019 y para este semestre se le abre una nueva oportunidad.

“Uno siempre quiere ganar, alzar trofeos y más estando en esta institución. Estoy ansioso de lograrlo. Hoy estamos en dos torneos que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Todos queremos llegar a la final de cada torneo y empezó el martes con la victoria ante Real España (0-3) por la Liga Concacaf y esperamos cerrar una semana positiva, con un triunfo ante Saprissa”, dijo Suárez.

Guardar esperanzas

Yendrick Ruiz, el goleador histórico del Team, quien no ha podido jugar en el campeonato por lesión, guarda la esperanza de estar listo para las finales.

“Estamos realizando casi todo el trabajo con el equipo. Ahora lo que queda es realizarnos una placa y esperar un par de días para conocer la evolución de mi lesión en el brazo y poder jugar, al menos, el cierre del campeonato y ayudar al equipo. En lo personal ha sido bastante duro no poder ayudar a mis compañeros, pero uno sabe que está expuesto a esto de las lesiones”, comentó Ruiz.

Por su parte, el volante porteño Kevin Sancho aseguró que después de 19 años de carrera, afrontar una semifinal con el PFC es uno de sus retos más grandes como futbolista profesional.

“Nada es imposible, hay que meterse esa idea en la cabeza. Por más que la gente diga que es imposible, no es cierto; nada es imposible. Si usted tiene la disposición y las ganas se puede lograr, tenemos la oportunidad, depende de nosotros, de cada uno y debemos trabajarlo. Sé que podemos ser campeones, yo me veo campeón y así pensamos todos en Puntarenas”, comentó Sancho.