Kendall Waston habla claro del apagón en el Colleya: ‘Uno dice: ‘Qué raro, otra vez se fue la luz’’

Los jugadores del Deportivo Saprissa, luego de caer 4--1 frente al Herediano aseguraron que, lamentablemente, de nuevo se va la Luz en el estadio Colleya Fonsea de Guadalupe, cuando su equipo mejor jugaba y tenía las opciones de gol.

Tanto el defensor Kendall Waston como el volante Mariano Torres coincidieron en que la falta del fluido eléctrico es la constante en el reducto guadalupano cada vez que tienen que jugar en esa cancha y de alguna manera les perjudica.

Culpa de Unafut Copiado!

Incluso el volante argentino fue más allá e insistió que los entes encargados del campeonato nacional deberían de tomar cartas en el asunto por el bien del fútbol costarricense, pues no es posible que en un campeonato de Primera División sean repetitivas estas situaciones que perjudican el espectáculo y el ritmo de los juegos que es fundamental para que el fútbol avance.

“Empezamos bastante bien en el primer tiempo, pero después del parón todo se complicó. Siempre venimos a esta cancha y algo pasa. Se apagan las luces y eso no es normal. Herediano no tiene la culpa de eso, la culpa la tiene Unafut que permite que juguemos en estos estadios, que cada vez que venimos se apaga la luz. Cada vez que el partido está parejo se apaga la luz”, declaró Torres.

Mariano aseguró que no es excusa, que deben ser autocríticos y admitir que no se jugó bien y que el Team aprovechó las opciones. Pero también manifestó que situaciones como el apagón no deben repetirse y menos en el Colleya que es recurrente.

“No sé si afecta el parón, pero no es bueno para el fútbol que cada vez que venimos a este estadio se apaguen las luces. Me parece que no es algo bueno. Se ve que nos afectó un poco. Ellos se nos vinieron encima, tuvimos un par de errores. Ahora a pensar en esos fallos que tuvimos y mejorar para lo que viene. Siempre nos pasa en las finales, nos ha pasado y siempre pasa. En este estadio a cada rato se apaga la luz”, añadió Torres.

Del mismo criterio es el zaguero Kendall Waston, quien lamentó que en los juegos clave para el Saprissa en el inmueble guadalupano es la tónica que se dan problemas en las torres de iluminación y el partido debe suspenderse por largos lapsos que al fin y al cabo perjudica desde todo punto de vista.

“No sé si es casualidad que tantas veces se vaya la luz. Uno dice: ‘Qué raro, otra vez se fue la luz’, y más cuando estamos en el mejor momento, llegando con mucho peligro y casualmente sucede de nuevo el apagón. Después vino el reinicio del compromiso, vino el gol de ellos y posteriormente tomaron la ventaja”, manifestó Waston.

Sobre la primera derrota en el campeonato para los morados y la gran cantidad de goles recibidos, el corpulento defensor reseñó que apenas es el arranque del certamen y falta mucho camino por delante.

“No era un afán el invicto para nosotros. Pero uno decía, qué bonito ser campeón invicto, ser bicampeones y no perder ningún partido, pero esto es fútbol. La meta sigue intacta, el fin de semana hay otro partido ante Sporting, es nuestra revancha y necesitamos una victoria para continuar peleando los puestos de clasificación”, mencionó Waston.