“Aprendí a no dejarme caer ante adversidades. He caído muchas veces y a como me he caído me he levantado, saliendo adelante, no dejándome vencer. Cuando tomé la decisión de salir a fiestas, no me da miedo decirlo, fue casi alcohólica y salí de eso. Yo caigo fácil pero sé levantarme”, mencionó.