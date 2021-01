“También a mi mamá Guadalupe que me ayudó mucho y cuando llegué a Alajuela mamá Cin me ayudó, también han estado para mí. A don Joseph (Joseph) le agradezco mucho, él desde el primer día me ayudó, me apoyó y eso es bueno para uno, también a Greivin le agradezco por abrirme las puertas de su casa. Cuando llegué aquí él fue el primero que me dijo aquí tiene este cuarto, tal vez no sean las mejores condiciones, depende de usted si quiere mejorarlo y eso me ayudó mucho”, mencionó.