“Tal vez este torneo realmente no ha sido muy bueno para mí por circunstancias realmente que sé que tengo que mejorar, pero no es excusa. Sé que cada día salgo a mejorar, salgo a tratar de disfrutar y a tratar de hacer las cosas bien. Ya si en algún momento no se me da todo depende de mí si quiero seguir ahí, o salir adelante y hacer las cosas bien, pero siento que tengo que respaldar a los compañeros que se fueron y ojalá poder hacer las cosas como ellos, o mejor”, afirmó.