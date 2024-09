Juliano Fontana, mano derecha de Alexandre Guimaraes: ‘No es la plata la que nos mueve’

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Juliano Fontana conversó largo y tendido con La Nación en el hotel de concentración de Liga Deportiva Alajuelensen en Ciudad de Guatemala, antes del reconocimiento del Estadio Cementos Progreso, donde los rojinegros visitarán este jueves 26 de setiembre a Comunicaciones a las 8:06 p. m., en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

La mano derecha de Alexandre Guimaraes dijo que la Liga planteará un equipo muy compacto ante los cremas, porque su criterio es que un equipo grande tiene que darle importancia a todas las competencias en las que esté y que eso va de la mano con los planes que tienen en mente.

”Nosotros estamos haciendo un equipo y hablamos mucho con Joseph Joseph de la idea y lo que queremos. Tenemos contrato hasta diciembre y no sabemos qué va a pasar, pero si seguimos, la idea de nosotros es montar un equipo sólido con canteranos y extranjeros que lleguen a aportar y que hagan que el conjunto crezca”, expresó Juliano Fontana a La Nación.

¿Le gustaría seguir? “Sí, me encanta, yo pasé por 33 países en mi carrera y el grupo que tenemos hoy, más la manera en la que somos tratados dentro del club, puedo decir que Alajuelense es uno de los tres equipos que mejor nos trató, con el que más nos sentimos bien.

”El presidente es espectacular, don Joseph es una persona que tiene un trato muy especial, tiene un lado humano diferente, se preocupa siempre por todo. Guima es un DT mundialista, internacional, ganamos en varios lugares y siempre tiene muchas propuestas, pero en este momento no es la plata que nos mueve”, respondió Juliano Fontana.

Al pronunciar eso, el brasileño comentó que ya cuentan con una independencia financiera que les permite poder escoger a dónde van a trabajar sin que el factor económico sea lo más importante.

“Acá en Alajuelense estamos muy contentos. Esperamos que se pueda dar esto y si no se da, tenemos un camino a seguir. El fútbol es así, pero estamos haciendo todo para ganar esa 31, que es lo más importante para nosotros”.

¿Cómo se conocieron Alexandre Guimaraes y Juliano Fontana?

Juliano Fontana siempre ha estado ligado al fútbol, pues jugó ocho años en el Gremio de Brasil y se vio forzado a retirarse joven después de un accidente automovilístico.

Llegó a la India en 2009 como técnico principal, se adaptó fácil, aprendió el idioma y consiguió salir campeón tres años seguidos con equipos diferentes. Después surgió la India Super League, donde ya no podía ser técnico principal, porque uno de los requisitos era que el entrenador tenía que ser mundialista.

Fontana ya tenía varios años allá y contaba con la oportunidad de escoger trabajar con varios técnicos, entre ellos Roberto Carlos, pero también estaba Guimaraes, a quien no conocía.

“Comencé a mirar el currículo y después de sostener una charla con él, dije que iba con él. Nos conocimos de 2015 para 2016 y montamos un equipazo con Diego Forlán, Matías Defederico, Léo Costa, Krisztián Vadócz, Lucian Goian e hicimos un campeonato espectacular”, recordó.

Cuando se acabó esa aventura, Guimaraes le dijo que se fuera con él y que después vieran qué pasaba. Surgió la oportunidad de trabajar a Colombia, donde vivieron cosas muy buenas.

“Ahí ganamos todo y nosotros tenemos una relación más como padre e hijo que como técnico y asistente”, citó.

Un poco después se integró Martinho do Prado a ese equipo de trabajo. Alexandre Guimaraes y Juliano Fontana estaban en el Atlético Nacional y salieron para el América de Cali. Al preparador físico que estaba con ellos le salió una propuesta irrechazable, en la que no tenía cómo decir que no y lo incorporaron a él.

“Es de la misma línea de Canhoto, trabajaba en equipos pequeños de Brasil, donde existen profesionales espectaculares allá que necesitan la oportunidad. Nosotros trabajamos en armonía, estamos todos bien, felices. Martinho es un muchacho espectacular, como profesional es fantástico, tiene un conocimiento importante”, relató.

Juliano Fontana dijo que en un cuerpo técnico con tanta química, las cosas resultan más sencillas.

“Somos duros cuando hay que serlo, como se tiene que ser en toda profesión, pero es el trabajo. Martinho y yo nos quedamos entre ocho y diez horas por día dentro del club. A veces las personas creen que es solo entrar a la cancha y jugar, pero hay muchas cosas”, citó.

Contó que para hacer un entrenamiento bueno, de calidad, que provoque que las cosas funcionen bien, hay todo un trabajo de fondo, que pocos imaginan.

“Para hacer una charla de Guima de ocho minutos, nosotros duramos cuatro horas. No es fácil. A veces tenemos pelear para que todo salga perfecto, peleamos por cosas buenas, por la experiencia que tenemos”, destacó.

Alajuelense reconocerá la cancha del Estadio Cementos Progreso a las 5 p. m. y la atención de Alexandre Guimaraes y un futbolista está pactada para las 6:15 p. m.

