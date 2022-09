Jugadores de Saprissa alborotaron el ambiente en centro comercial

Los jugadores de Saprissa alborotaron el ambiente en el Mall Lincoln Plaza en Moravia, este viernes, donde compartieron con un buen número de aficionados saprissistas. Fotos, sonrisas, apretones de mano y firma de autógrafos se dieron en la Tienda de Saprissa, ubicada en el centro comercial.

Kendall Waston, Youstin Salas y Luis Paradela, así como Cristel Sandí y Yomira Pinzón, integrantes de Saprissa Femenino, estuvieron presentes en la actividad que organizó el cuadro morado.

El cubano Luis Paradela firma la camiseta del niño Fabricio Blanco Blanco, quien vive en Hatillo 4 y quería conocer a sus ídolos. (Alonso Tenorio)

Con balones, camisetas, gorras y pantalonetas, los seguidores saprissistas hicieron una fila de 150 metros para ingresar a la tienda y luego estar junto a sus ídolos.

“Vine a que me firmara especialmente Kendall Waston, desde que tengo memoria es mi ídolo. Compré una camisa en la tienda y me la firmaron todos, Kendall Waston, Youstin Salas, Luis Paradela, Cristel Sandí y Yomira Pinzón. Voy a tomarme una foto con Kendall, soy muy fiebre morado”, dijo Lubin Rodríguez, quien es de Nuevo Arenal, Tilarán, Guanacaste, pero trabaja en San José y vive en San Pedro.

Los aficionados hicieron filas de hasta 150 metros en el Lincoln Plaza en Moravia, para ver a las figuras de Saprissa. (Alonso Tenorio)

Uno de los más emocionados era Fabricio Blanco, un niño de 9 años quien vive en Hatillo 4 y deseaba estrechar la mano a Luis Paradela.

“Por Internet me di cuenta que ellos iban a estar aquí y le dije a mi mamá que me trajera. Ella después lo confirmó y me emocioné mucho cuando me traía. Quería conocer a Luis Paradela y Kendall Waston; Paradela es muy bueno, Waston también y les agradezco mucho por lo que hacen por el equipo”, expresó el pequeño Fabricio.

Diego Cerdas, vecino de Guadalupe, fue otro que se llevó sus recuerdos con los integrantes de Saprissa.

“Yo he comprado de todo, camisetas, pantalonetas, sudaderas, de todo. Soy morado hasta la muerte y al equipo lo veo solo bueno, viene jugando muy bien y esta vez sí veo que vamos a lograr la 37″, comentó Cerdas muy emocionado, mientras guardaba los láminas autografiadas como su mayor tesoro.

Guilan Sael Valverde, de seis meses, se lució con su camiseta de Saprissa, junto a Youstin Salas. La actividad fue en el Mall Lincoln Plaza en Moravia. Estuvieron presentes además de Salas, Kendall Waston, Luis Paradela, Yomira Pinzón y Cristel Sandí. (Alonso Tenorio)

Tras la actividad, Waston, Salas y Paradela partieron rumbo al Estadio Ricardo Saprissa porque a las 5 p. m. se iniciaba el entrenamiento. Saprissa enfrenta el domingo a las 3 p. m. a Puntarenas de visita, en el Estadio Miguel “Lito” Pérez, y los morados esperan conseguir la victoria.

“Esperamos que sea un partido bien bonito, un juego donde vamos a ir a pelear el liderato del grupo. Vamos a una cancha difícil, sabemos el estado en que se encuentra y vamos a preparar el encuentro para tratar de sacar los tres puntos”, aseguró Luis Paradela.

El cubano añadió que fue agradable compartir con los aficionados que llegaron al centro comercial.

“Es lindo interactuar con la afición, el fútbol es un deporte que los entretiene mucho a ellos y nosotros nos debemos a los aficionados. Es bonito compartir y recibir el apoyo de los seguidores”.

Saprissa tiene 20 años de no lograr una victoria en el “Lito” Pérez; fue en enero del 2002 cuando ganó ahí por última vez. Luego jugó 16 partidos más con saldo de siete derrotas y nueve empates.