Jugadores de Alajuelense exoneran de culpas a Andrés Carevic por lo ocurrido en San Carlos

Alajuelense venía recibiendo goles en los últimos minutos, pero fue ante San Carlos donde se vio con más claridad que al equipo de Andrés Carevic le cuesta cerrar los partidos.

¿Es un asunto de cuerpo técnico o de jugadores? La pregunta genera criterios divididos entre los aficionados manudos, según se puede sondear en las reacciones al marcador final en las propias redes sociales de la Liga.

Algunos creen que el técnico argentino no está haciendo bien los cambios, otros se inclinan a señalar a los jugadores y algunos creen que se trata de una responsabilidad compartida.

Dentro del vestuario rojinegro asumen la responsabilidad total de lo que pasó en Ciudad Quesada.

“Este partido no lo pierde el profe, hasta el minuto 80 vamos ganando 2 a 0 y todo salía como lo había planificado él. Al final fuimos nosotros mismos, los que estamos en cancha, quienes perdemos esos dos puntos.

”Creo que es muy difícil para nosotros, porque a pesar de que se saca un empate, para nosotros es una derrota”, afirmó Alex López, quien fue el capitán de la Liga en el juego contra San Carlos.

Por más que lo piensa, el volante hondureño no se explica qué le pasó a Alajuelense, porque su percepción es que tenían el partido dominado y que más allá del ímpetu de los norteños, esos dos puntos los perdieron ellos mismos, en el bando manudo.

“El resultado molesta mucho, porque de ir ganando por dos goles a un 2 a 2 creo que es muy difícil para nosotros. Los tres puntos eran importantes para seguir peleando ese primer lugar y se nos van prácticamente en diez minutos. Creo que como dice el profe, tenemos que empezar a ser autocríticos y saber que estamos fallando en momentos que sinceramente no lo deberíamos de hacer”, expresó López.

Más allá del ajetreo de los últimos días, tomando en cuenta que el equipo salió de Pasadena hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el jueves a las 9:30 p. m., que su vuelo hacia Costa Rica salió a medianoche y que llegaron al país a las 7 a. m. del viernes, el hondureño cree que no justifica lo ocurrido en San Carlos.

“No es excusa, pero sí te lo digo, el equipo en los últimos minutos se mostró cansado y creo que para serte sincero, sí nos afectó, pero que nos empaten es culpa de nosotros”.

Aquella derrota en Puntarenas cuando perdieron el invicto, luego el primer partido contra Los Ángeles FC que fue de terror para los manudos, la caída frente al Santos de Guápiles y este empate con San Carlos en Ciudad Quesada son marcadores que dan para pensar que hay un bajonazo en el rendimiento de Alajuelense.

Sin embargo, Alex López no lo considera así, porque cada partido ha sido distinto.

“Bajonazo no creo. Contra Los Ángeles se hizo un mal partido, sí. Contra Santos no se hizo un mal partido, que el resultado no fue el que queríamos es otra cosa. En Los Ángeles fuimos a hacer un gran juego y ante San Carlos hacíamos un gran juego, hasta el minuto 80. Al final fuimos nosotros mismos los que nos sacamos esos dos puntos de encima y creo que tenemos que ser autocríticos”, expresó.

Tampoco piensa que hay un relajamiento, sino que más bien hay que caer en cuenta de la realidad y ver la cantidad de lesionados que arrastran, producto del “cansancio que hay dentro de la plantilla”.

“No digamos solo eso, porque vea que ahorita para el partido del viernes contra Guanacasteca se nos van muchos jugadores. Entonces, parece mentira, pero así es el torneo. Tenemos que afrontarlo, nosotros somos la Liga y tenemos que aceptar lo que venga”.

Lo que sí tiene muy claro Alex López es que sucedió lo mismo contra Santos, en Estados Unidos frente a Los Ángeles FC y ante San Carlos: en los últimos minutos les hicieron gol.

“Tenemos que estar más concentrados y saber que los últimos minutos siempre son los que nos han afectado”, citó el catracho.

En eso concordó Aarón Suárez. El 10 de la Liga reseñó que tienen que mejorar en el cierre.

“Hay que aprender y mejorar para que no nos vuelva a pasar. Teníamos una diferencia de dos goles y no poder cerrar bien el partido. Nos deja con mucha molestia, porque queríamos ganar y sabíamos que teníamos que ganar”, apuntó Suárez.

Mientras que Suhander Zúñiga resumió todo en que regalaron los tres puntos en los últimos minutos y tan solo se dejaron uno.

“Nos faltó un poco de concentración. Nos está costando el final de los partidos, tuvimos un chance, una clara y tenemos que terminar los partidos a como se empiezan, porque nos empataron y fueron pocas llegadas de ellos”, opinó Suhander Zúñiga.

La Liga llegó a tener cinco puntos de ventaja en el primer lugar, pero hoy se encuentra tres unidades por debajo del líder, que es Saprissa.

“Nuestra convicción sigue y queremos pelear por el liderato, quedan partidos directos, tenemos que jugar contra ellos y como siempre hemos dicho, hasta que no se juegue, no se sabe qué va a pasar. Que esto nos sirva bastante, porque quedan muchos partidos”, destacó el lateral izquierdo.

Alajuelense recibirá el viernes a Guanacasteca y no contará con Suhander Zúñiga, Ian Lawrence, Aarón Suárez, Josimar Alcócer ni Carlos Martínez, quienes fueron convocados por Luis Fernando Suárez a la Selección Nacional para la Liga de Naciones.

Tampoco tendrá disponible a Freddy Góndola, quien fue convocado en la Selección de Panamá.