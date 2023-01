Jugador del Saprissa busca irse porque lo utilizan de juntabolas y no le dan minutos

Su último juego en la Primera División con el Deportivo Saprissa fue el 17 de abril del año anterior cuando el equipo morado perdió 3-1 ante el Cartaginés. Desde ese momento, Sergio Céspedes desapareció del mapa futbolístico.

Según Adolfo Hernández, representante del joven de 20 años, el lateral derecho busca una salida del club por “tratos poco éticos” recibidos en el último año, incluyendo ser juntabolas.

“El tema con Sergio se ha complicado de más con Saprissa. Con la llegada de mi buen amigo Jeaustin Campos, el jugador no fue del agrado de él. Me dio algunas recomendaciones y lo hablé con Sergio; sabíamos que no iba a ser tomado en cuenta”.

“Saprissa ofreció enviarlo a préstamo al Uruguay de Coronado (Liga de Ascenso) y no estuvimos de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque él ya tuvo un paso por Segunda División, tiene sus partidos acumulados en la Primera y él debe seguir creciendo”, dijo Adolfo Hernández, de la agencia C&H Sports, que representa al lateral.

Según el agente, es a partir de esa decisión que “empezó el calvario para el jugador, ya que fue relegado al Alto Rendimiento”.

“El calvario no fue solamente que lo pasaran al Alto Rendimiento, el tema es que, por orden de no sé de quién, lo que pidieron es que no lo pusieran a jugar. Sergio tiene un contrato profesional, de Primera División y, por ende, es el que se debe cumplir con el jugador“.

“Tiene seis meses de no jugar, no entrena con el primer equipo del Saprissa y tampoco juega en el Alto Rendimiento. Nosotros hemos pedido el finiquito del contrato y siempre hubo una negativa del Saprissa”, detalló Hernández en su canal de YouTube, La Vida del Agente.

No pican leña, no prestan el hacha Copiado!

Los representantes han hecho lo posible para que Sergio Céspedes pueda desarrollar su carrera profesional. Han buscado salidas a préstamo a otros equipos pero, según Hernández, el equipo morado no cede ante las ofertas.

“Para este torneo, nosotros como agencia le buscamos un par de opciones para que saliera a préstamo. Una en donde hablé con el gerente, y empiezan los dimes y diretes. El club que lo quería habló con Saprissa y ellos no tuvieron interés en prestarlo. Otro equipo quería a Sergio, ya que su lateral derecho salió luego del Mundial, hubo interés por Céspedes pero la respuesta que recibimos es que si había un interés, ese equipo debía llamar al Saprissa, no hubo deseo para hacerlo”, explicó Hernández.

El jugador acudió a la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro) para que intervenga en el caso y, en principio, hubo acuerdo entre las partes.

Sin embargo, según Hernández, este acuerdo no se ha logrado firmar.

“Lo último que se nos dijo es que ellos necesitan revisar la demanda que el jugador le interpuso al Saprissa, porque debíamos proceder. Pero si ya hay un acuerdo, solo queda formalizar esto y listo”, dijo Hernández.

Sergio Céspedes no estuvo en el inicio del Clausura 2023.

“Estas prácticas no le hacen bien a nadie. Envían a un jugador al Alto Rendimiento, hasta me dicen que lo usan de juntabolas y eso no es sano para nadie, ni para el club, ni para el jugador. Intenté hablar este tema con Juan Carlos Rojas, presidente del club, pero él ya no tiene injerencia en la parte deportiva”, mencionó Hernández.