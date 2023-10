Jugador del Real Estelí habla de los insultos xenofóbicos recibidos en el Saprissa

Óscar Acevedo, defensa del Real Estelí, todavía recuerda los gritos y los insultos xenofóbicos que le lanzaron algunos aficionados, una vez terminado el partido en el que Saprissa empató a dos con el Real Estelí de Nicaragua.

Desde el sector de plateas en la gradería oeste, varios fanáticos descargaron su frustración por la eliminación de Saprissa en la Copa Centroamericana de la Concacaf, arremetiendo contra Óscar Acevedo, defensa de 26 años, quien fue blanco de las ofensas.

“Lo tomé como una calentura del juego. Sabemos que algunos aficionados estaban sorprendidos por lo que sucedió, pero la verdad es que fue un golpe de autoridad del fútbol nicaragüense, de lo que venimos construyendo tanto en la selección como en los clubes”, le dijo el zaguero al diario La Prensa de Nicaragua.

Xenofobia sale a relucir en el partido del Real Estelí-Saprissa



“Ojalá que te coman unos rottweiler”, le gritó un costarricense al jugador Oscar Acevedo de #Nicaragua. El fanáticos hizo referencia al caso de un compatriota asesinado por unos perros en el vecino país del sur. pic.twitter.com/iT6dFFWLLb — Wilih Narváez (@wilihnarvaezG) October 5, 2023

Acevedo reconoció tener un carácter fuerte y que se enoja con facilidad, pero el miércoles de la semana pasada, ante los insultos, supo conservar la calma.

“Tenía que tomarlo de la mejor manera, muchos me conocen y saben que soy un fosforito, pero no solo representaba a mi club, sino a Nicaragua, y no podía manchar la imagen de una manera tan tonta”, indicó.

Óscar recordó que en el pasado ha tenido malos momentos y pese a los gritos de algunos en las gradas, prefirió mantener la calma.

“Lo que me ha sucedido en el pasado me ha hecho más fuerte, me ha hecho madurar. Creo que no era para enojarme, habíamos logrado un resultado positivo. ¿Por qué mancharme de esa manera?”, resaltó Óscar Acevedo.

Óscar Acevedo, defensor de 26 años del Real Estelí, superó al Deportivo Saprissa en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. (Foto: Instagram de Óscar Acevedo).

Según el jugador, su forma de actuar le valió ganarse el apoyo de mucha gente que le escribió por WhatsApp o en sus redes sociales por su comportamiento y por no responder a los insultos.

“Actué de la mejor manera, no manché mi imagen. Muchos me han felicitado por mi forma de reaccionar y tengo mensajes de muchos aficionados de Saprissa disculpándose por lo sucedido. No tengo tiempo para contestarles a todos, pero que sepan que estoy tranquilo, y ellos también deberían estar tranquilos, fue una reacción impulsiva del partido. Disfruten del fútbol”, mencionó Óscar.

Tras el partido, Óscar Acevedo se acercó para tomarse fotografías y compartir con los seguidores; sin embargo, cuando estaba hablando con ellos, en un video del periodista Wilih Narváez, se escucha una lluvia de insultos.

“Se están muriendo de hambre”. “Ojalá que no se queden en Costa Rica”, le gritaron al nicaragüense.