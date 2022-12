Juan Pablo Vargas confirma que será papá

El defensa costarricense Juan Pablo Vargas confirmó este viernes que él y su esposa, Marisol Gutiérrez, esperan un hijo. El futbolista del Millonarios F. C. dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Agradezco mucho a Dios por permitirme vivir mi primer mundial, el sueño de niño, queríamos y luchamos por clasificar, no lo logramos pero me siento muy orgulloso de mis compañeros y de representar a mi país en el torneo máximo del fútbol! Desde ya te esperamos mi bebé @marisol1598_ eres todo para nosotros”, escribió el futbolista, de 27 años.

Al minuto 68 del juego entre Costa Rica y Alemania, el jueves, en el Mundial de Qatar, Vargas anotó el segundo gol para la Tricolor; como celebración el deportista de 27 años, tomó el balón y colocó dentro de su camiseta, a la altura de su estómago, un gesto que normalmente los jugadores hacen para informar que serán padres.

Esto generó una ola de comentarios entre los espectadores e incluso, La Nación conversó con la hermana del futbolista, Julie Vargas, pero la joven prefirió no confirmar ni negar la noticia.

Vargas y Gutiérrez se casaron el 23 de diciembre del 2021 y actualmente viven en Bogotá. Con más de 11.000 seguidores en Instagram, la esposa del futbolista suele compartir fotografías junto al defensa.

Pese a que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) marcó la anotación que celebró Vargas como un autogol del arquero alemán Manuel Neuer, Gutiérrez destacó en su última publicación lo orgullosa que está de su pareja.

“Al final me quedo con esto, a pesar de que no pudiéramos continuar en la competencia, hoy se puso alma y corazón, me siento orgullosa del equipo de hoy y de usted en lo individual @juanpavargas4 se jugó un partidazo y aunque la FIFA nos haya quitado el gol lo celebramos como nunca, lo celebramos doble por más de una razón”, escribió Gutiérrez.

“Te amamos mucho y estamos muy felices de ver lo capaz y crack que es, muchos se desean tener la oportunidad de estar en un mundial, usted la supo aprovechar”, añadió la esposa de Vargas, a lo que el futbolista contestó: “Los amo inmensamente️, son todo para mí, gracias por ser la familia que siempre soñé mi vida”.