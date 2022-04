Juan Gabriel Calderón reportó a Ángel Catalina por meterse sin permiso al camerino de los árbitros

Entrar al camerino de los árbitros sin autorización podría meter en problemas a Ángel Catalina. (Albert Marín)

Más allá del triunfo de los florenses en la Cueva, una situación muy particular se presentó en el partido entre Saprissa y Herediano y que podría acarrear consecuencias para el gerente deportivo de los morados, Ángel Catalina.

El hecho trascendió porque el propio réferi central Juan Gabriel Calderón lo describió con lujo de detalles en su informe arbitral. El contenido de dicho documento lo difundió Tigo Sports.

Calderón señala en su reporte que finalizado el primer tiempo y cuando el cuarteto arbitral se dirigía al camerino por el sector del túnel, se les acercó el español, “protestando por las decisiones arbitrales”.

Indica que a partir de entonces la situación continuó hasta llegar a la puerta del camerino exclusivo para los silbateros.

“Dada esta situación, no pudimos ingresar al camerino de inmediato, debido a que el señor Ángel Catalina se paró en la puerta de ingreso, siendo necesaria la intervención del comisario de seguridad de Unafut, el señor Warner Acuña Navarro, para retirarlo”, apuntó.

Calderón también anotó que minutos después, cuando ellos estaban en su respectivo vestuario, Catalina llegó a la puerta y solicitó permiso para ingresar.

“Ante dicha situación, se le niega la solicitud. Sin embargo, el señor Catalina hace caso omiso a nuestra respuesta e ingresa sin autorización. Se le indica de manera cordial y de forma vehemente que abandone nuestro espacio. El señor Catalina no respeta nuestra posición e insiste en comunicarse con nosotros dentro de nuestro camerino para brindar sus disculpas por las protestas descritas anteriormente”.

Y apuntó que ante esos hechos, otra vez fue necesaria la intervención del comisario de seguridad de la Unafut para retirarlo de ahí.

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Rándall Poveda, ofreció una extensa conferencia de prensa para abordar diferentes tópicos sobre los silbateros.

La última consulta que recibió fue sobre la situación reportada por Juan Gabriel Calderón en relación a Catalina. Sin embargo, no adelantó criterio, pues dijo que no conocía aún los reportes arbitrales.

“Me sorprende lo que tenés en mano, no he visto el reporte arbitral, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero desconozco qué es lo que pasó en el camerino. Sería importante ver el informe arbitral y lo que dice. Todos tienen el derecho a reclamar algo que nos parece injusto, el derecho de poderlo decir. En este momento es difícil darle una respuesta más concreta porque lo desconozco”, exteriorizó Poveda.

Juan Gabriel Calderón dirigió el partido entre Saprissa y Herediano. (Jose Cordero)

Dentro de las disposiciones generales del reglamento disciplinario para la temporada actual, las disposiciones de esa normativa son aplicables a jugadores, delegados de campo, junta bolas, miembros del cuerpo técnico, miembros de Junta Directiva, personal administrativo, miembros de seguridad privada, clubes, integrantes de comités, comisiones, comisarios de Unafut y oficiales.

En el artículo 37 se establece como una falta grave dentro de un partido el ingresar a los camerinos de los árbitros sin la autorización del cuerpo arbitral. Y se señala que quien lo haga, siendo o no expulsado del terreno de juego se expone a una sanción.

“El Tribunal considerando la gravedad de la falta, sancionará con una pena de dos partidos de suspensión y cien mil colones de multa la primera vez, de tres partidos de suspensión y ciento veinticinco mil colones de multa la segunda vez, cuatro partidos de suspensión y ciento setenta y cinco mil colones de multa la tercer vez, y de cinco a seis partidos de suspensión y doscientos cincuenta mil colones de multa las siguientes veces”, estipula el Reglamento Disciplinario.