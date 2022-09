Juan Carlos Rojas: ‘Veo en Saprissa un equipo aguerrido y hasta cierto punto arrollador’

El juego y la contundencia de Saprissa tiene felices a los seguidores morados y a Juan Carlos Rojas, presidente del club, quien manifestó sentir mucha satisfacción al ver el desempeño de su equipo.

El jerarca saprissista y la gerencia deportiva tuvieron éxito con los fichajes para este campeonato y eso se lo reconocen aficionados a Rojas, quien contó que en la calle la gente lo felicita porque firmaron a Pablo Arboine, Youstin Salas, Fidel Escobar, Luis Javier Paradela y Javon East; para el presidente tibaseño los cinco han sudado la camiseta.

Juan Carlos Rojas expresó que van bien encaminados, pero aclaró que aún no han conseguido nada.

"Llegaron jugadores de gran calidad a sumar y además se acoplaron rápidamente; eso dice mucho del carácter y la calidad de los futbolistas que llegaron", dijo Juan Carlos Rojas sobre los cinco fichajes morados. Aquí durante la presentación de Youstin Salas.

¿Qué siente al ver a Saprissa jugar?

En este momento siento mucho orgullo y satisfacción; orgullo del equipo que veo, un equipo fiel al ADN de Saprissa, un equipo aguerrido, agresivo y hasta cierto punto arrollador. También estoy satisfecho porque todo el trabajo que se ha hecho por parte de la gerencia deportiva y la dirigencia ha sido positivo.

¿Hace cuánto no veía a un Saprissa con este rendimiento?

Bueno hace un tiempo ya, estamos claros que el Saprissa ciertamente en los últimos torneos fue inconsistente y clasificamos en las últimas jornadas. En este momento creo que esa inconsistencia, por lo menos en las últimas seis fechas, nos indica que vamos por muy buena dirección en cuanto a estabilidad en la alineación, el rendimiento y eso es lo que deseamos, todavía falta, pero vamos bien.

¿Usted está tan ilusionado como los aficionados saprissistas de que al final del campeonato sí logrará la corona 37?

A mí me ilusiona ver ilusionada a la afición, pero bueno, también hay que tener mesura, calma, porque aún no hemos conseguido nada. Me gusta lo que veo hasta ahora, pero lo más importante está por delante; aún no hemos alcanzado los objetivos.

¿Cuáles son esos objetivos?

Quedar de primeros en el grupo, clasificar, ser primeros en la general y ser campeones. Todavía no se ha alcanzado ninguno de esos objetivos.

¿Se preocupó o incluso llegó a hablar con Jeaustin Campos cuando al inicio del torneo las cosas no salían?

No. Vamos a ver... con el arranque que tuvimos, creo que dos derrotas en los primeros cinco juegos, no es el inicio que uno quiere, pero sabíamos que todavía quedaba mucho y había mucho jugador nuevo y en las primeras jornadas no tuvimos a gran parte de los fichajes y había que tener un poco de calma y paciencia. Ese no era el momento para tirar las alarmas. Si algo ha aprendido uno en todos estos años, es que se debe tener la cabeza fría y digamos, dentro de esa tormenta que a veces se da alrededor de Saprissa se debe tener calma, porque sabíamos que lo que se hacía se efectuaba bien y simplemente eso se iba a ver reflejado en la cancha a su debido momento y así fue.

¿Saprissa se hizo más fuerte gracias a los cinco fichajes?

Sin duda, llegaron jugadores de gran calidad a sumar y además se acoplaron muy rápidamente y eso no es lo usual, a veces a algunos les cuesta un poquito más esa transición a Saprissa dentro y fuera de la cancha, pero eso dice mucho del carácter y la calidad de los futbolistas que llegaron, quienes muy rápido se acoplaron con el grupo y aportaron desde un inicio. Además hay que tomar en cuenta a un jugador de divisiones menores que también agarró esa titularidad y no la ha soltado como Álvaro Zamora y claramente eso suma al grupo y aumenta la competencia, eso hace que todo el mundo en los entrenamientos luche más fuerte por ganarse minutos.

¿La gente en la calle lo felicita por los fichajes?

Ja ja ja. Sí claro, la afición está muy contenta y eso me alegra mucho.

¿De los cinco fichajes cuál es el que más le ha gustado o más le ha convencido?

Ja ja ja. No, en eso no voy a entrar, yo creo que cada uno aporta muchísimo en su posición, yo estoy muy contento con todos. Algunos llegaron con más bombos y platillos que otros, pero cuando uno ve la totalidad, cada quien cumple las expectativas o las supera. Felicito a los cinco porque han sudado la camisa y con creces se han ganado el cariño de la afición.

¿Cuando se dio la posibilidad de contratar a Javon East, cuánto lo pensaron, sobre todo porque él tuvo algún roce con Jeaustin Campos en San Carlos?

Cuando vimos la posibilidad de traer a Javon, la verdad que estábamos absolutamente convencidos de que sería un gran acierto y que vendría a aportar mucho. Por supuesto hablamos con el entrenador, como conversamos con Jeaustin (Campos) para hacer cualquiera de los fichajes; es claro que se necesita, por lo menos en Saprissa, el visto bueno del entrenador para traer un refuerzo; no vamos a traer a alguien que el técnico no quiera. Jeaustin estuvo de acuerdo, tanto así que habló con Javon, conversaron y esa fue una buena charla y ahí están los resultados a la vista.

¿El tema del lateral izquierdo ya es un asunto cerrado? ¿Piensan a futuro traer a alguien o continuar con Ricardo Blanco, quien es derecho, en ese perfil?

En este torneo le toca al entrenador decidir a quién alinea, pero claramente lo que se hace en este torneo está funcionando y funciona muy bien. Eso dice mucho de la calidad de Ricardo, porque aunque juega en una posición donde no es su perfil natural, para mí Ricardo es tan bueno que aún de lateral izquierdo es uno de los mejores laterales izquierdos del país, jugando a perfil cambiado. A futuro ya la planificación para el próximo torneo se hace a lo interno.

¿El domingo ante Herediano el que gane prácticamente amarra el liderato general?

Yo no lo vería así, porque si ganamos, todavía estaríamos segundos en la tabla general. Lo que sí estoy claro es que si no ganamos, ya se nos pone muy cuesta arriba el liderato. Para pelear por el liderato general tenemos que triunfar, aún ganando no lo garantizamos porque no estamos ahí, pero Herediano con la ventaja que posee si logra un resultado positivo, un empate o un gane, digamos que se monta en la cima y se nos pone cuesta arriba.

¿Habrá fichajes para el otro torneo?

Yo diría que sí en el sentido de que siempre hay que pensar en cómo mejorar el equipo, pero siempre lo he dicho de un tiempo para acá: la planificación es anual y el parón de diciembre es más complicado hacer cambios fuertes, porque hay menos jugadores disponibles, que terminan contrato en diciembre. Nuestra estructura de contratos, prácticamente el 95% de los contratos finalizan en mayo, entonces esta ventana de diciembre es una ventana de menos movimiento, eso no quita que vayamos a estar pendientes de la posibilidad de reforzar al equipo y esa es la tarea de don Ángel (Catalina) y es un trabajo que nunca para.