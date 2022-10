Juan Carlos Rojas no festeja que al Morera Soto le puedan limitar el aforo

Esta mañana trascendió que el Bomberos determinó en una inspección al estadio Alejandro Morera Soto que las vías de evacuación no son las adecuadas. Ello podría provocar que el Ministerio de Salud ordene una reducción de aforo, como ya lo hizo con el estadio Ricardo Saprissa.

Desde hace dos años, Saprissa padece esta reducción y solamente puede contar con el 50 por ciento de aforo en su inmueble.

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, se refirió a la situación que podría afrontar la dirigencia de Alajuelense.

“De momento no estoy totalmente enterado de lo que pueda pasar, pero esto es un riesgo para el fútbol. Esto no es un tema de Saprissa, es un riesgo para el fútbol que ya está trascendiendo. Esto es una posibilidad que se veía venir, porque no es una norma que solo afecta al Saprissa”, dijo Rojas.

El presidente morado agregó que en Saprissa están trabajando muy fuerte para ver cómo solucionan eso.

“Me parece que hay terreno fértil por parte del Gobierno para solucionar esto. Si algo ha salido en evidencia es que esta norma, que el país acogió, no es proporcional ni razonable para la situación de este país.

Don Juan Carlos expresó que esta norma es tan estricta que ni siquiera en los Estados Unidos es de carácter obligatorio. Según Rojas la misma afecta a todos los estadios y edificios del país y resaltó que en caso que la Liga tuviera algún inconveniente, de parte de Saprissa están anuentes a brindarles cualquier apoyo y comunicación de acuerdo a lo que ellos han llevado con las autoridades de el Gobierno

Noticia en Desarrollo...