Juan Carlos Rojas: ‘Este Saprissa es de los mejores que hemos tenido en los últimos diez años’

“Ni le cuento la alegría, la felicidad, el alivio, porque el partido de este sábado no fue como el que esperábamos claramente. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero a Saprissa no le habían anotado más de un gol en 17 partidos”, expresó el presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas.

Eso lo hacía pensar que la 37 era muy posible, pero no solo porque su equipo cuenta con una defensa muy sólida, sino porque en realidad la plantilla es muy compacta.

Sin embargo, el sufrimiento fue parte del camino de la ‘S’ para este nuevo cetro.

“El gol tempranero, la expulsión complica todo, cambia todo por supuesto y a partir de ahí creo que se va la táctica por la borda. Jeaustin Campos hizo algunos movimientos, pero ya es a pura hormona, a pura convicción, a puro amor por esta camisa que se saca el resultado”, reseñó Rojas.

Según el jerarca de la ‘S’, este desenlace es merecido, porque fueron el equipo con mejor fútbol.

“Hace una semana pudimos anotar cuatro o cinco goles, pero si teníamos que venir aquí a luchar hasta con las uñas, dejando la sangre en la cancha defendiendo esta camisa, también se hizo. Es muy merecido y me alegra por este grupo”.

Rojas también recordó que el promedio de éxitos traducidos en títulos para Horizonte Morado es muy alto.

“Vea, por ahí de pronto se habla de cuál es el mejor equipo en la última década. Si yo cuento los últimos diez años a hoy, Saprissa es el equipo que más títulos ha ganado, con ocho, entonces algo se está haciendo bien”.

Dijo que han tenido golpes, altibajos, pero eso no es casualidad.

“Este Saprissa es de los mejores que hemos tenido en los últimos diez años. Está el grupo completo y vienen cosas mejores, hay Saprissa para rato”, afirmó.

Lo resumió como una temporada espectacular, casi perfecta, a pesar de que empezaron un poco lento con la incorporación de jugadores que tardaron unos partidos.

“A partir de que Jeaustin encontró la fórmula, fueron 17 partidos sin perder y con muy pocos goles en contra. En ninguno nos anotaron dos. Este es un equipazo que se conformó y tenía que ganar, si el fútbol era justo y me alegra que así lo fuera. Es un grupo sano, correcto, unido, que trabaja mucho”.

Saprissa regresa a la competencia internacional y Juan Carlos Rojas afirma que ahí tenían que estar, pero que en Comisión Técnica han estado hablando de la estrategia para los próximos tres años.

“Volver es una obligación, pero tenemos que ser protagonistas, es lo que hemos hablado. Tenemos que ser protagonistas en ese torneo. Eso implica un montón de cosas y las estamos trabajando, pero así debe de ser”.

También habló de que la afición morada es muy exigente, pero que cuando vio que había buen juego en al cancha, entrega, desempeño, el saprissismo se enchufa y ayuda.

“De lo que viene empezaremos a hablar el domingo, ahora a disfrutar la 37″, apuntó.

Juan Carlos Rojas dijo que a él no le gusta entrar en controversias, pero que hay cosas que son evidentes.

“Hace año y medio estuvimos aquí en una final y en el minuto 18 nos expulsan un jugador. Ahora estamos acá y nos expulsan a un jugador no sé a qué minuto, es difícil. No tengo criterio, no he visto repeticiones, pero se ganó, se ganó bien, de manera justa y ganó el mejor equipo”, expresó.

Pero prefiere pensar en lo que hay detrás de esta estrella 37, porque Rojas asegura que lo que se está haciendo en divisiones menores no se resalta tanto, pero “es extraordinario”.

“El trabajo de Ángel Catalina, el trabajo de Sergio, de todo el cuerpo técnico, que ahora sumado a la inauguración del Centro Deportivo podremos potenciar jugadores que están ahí, que están listos. La calidad está y yo los quiero ver en Saprissa”.

”A veces esto es por camadas, es por ciclos y yo vaticino un ciclo muy positivo de canteranos que van a tener la oportunidad en el primer equipo y las cosas se están haciendo bien. Se dice mucho, pero genuinamente ahí están los resultados”.

Saprissa sigue aumentando su diferencia en títulos con respecto a otros clubes. Por ejemplo, los morados tienen siete estatuillas más que Alajuelense y ocho más que Herediano.

“Las cosas se están haciendo bien y no es casualidad. Yo sé que la 36 la ganamos contra viento y marea. Algunos dirán que nos la encontramos, pero las cosas no son por casualidad. Saprissa para la 36 tuvo la convicción, el ADN para venir y luchar una semifinal y una final para ganarlas”.

Pero recalca que este torneo fue diferente, porque en el torneo fue un equipo muy regular.

“Este es el torneo que nos gusta, no nos gusta estar sufriendo como sucedió esa otra vez. Saprissa es Saprissa, yo creo que es la institución más grande y esperamos seguir sacando ventaja”, finalizó.