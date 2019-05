“Me siento muy feliz de haber tomado una buena decisión de venir a San Carlos, la verdad es que desde un principio, cuando Luis Carlos (Chacón) me contactó, me comprometí con él a venir al equipo. Eso porque tenía la plena seguridad, creo y creía en el proyecto de San Carlos. Me identifiqué muchísimo y hoy por hoy, hay un compromiso con el grupo, con mis compañeros y con toda la afición”, declaró Cordero.