En el primer tiempo salimos bien, incluso anotamos en los primeros 10 minutos, seguimos con el control, pero después nos tiramos atrás. No fuimos intensos y Santos empezó a presionar, a tener la bola y no tuvimos las líneas compactas, fuimos imprecisos y cometimos errores no forzados. En el segundo tiempo nos reencontramos, fuimos protagonistas y a ello se sumaron los cambios de (Berny) Burke y Yeltsin (Tejeda) y el equipo se vio más dinámico. No estoy conforme con el triunfo, pero era necesario ganar.