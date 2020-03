“Era conmigo la cosa, no hubo ninguna agresión, hubo un intento de agresión hacia mí, la cuestión es conmigo. José intentó seperar y ahí quedó. José no tuvo nada que ver en el problema, hubo cosas que pasaron hace mucho tiempo y no voy a agrandar el tema. Como lo expulsaron (a Erick Rodríguez), buscó agravar la situación”, expresó Diego.