“Yo no lo hago para tapar bocas de nadie, lo hago porque es mi trabajo, siempre trabajo para ganar. No guardo rencor por cosas externas. A mi me da gran satisfacción que el trabajo pueda relucir con hecho, sin hablar. Me quedo tranquilo porque hay mucho verso en el fútbol, mucha mentira, pero demostramos que fuimos un justo campeón", resaltó.