“Es una alegría inmensa, el grupo se lo merecía, había trabajado muy fuerte. El cuerpo técnico venía haciendo un gran trabajo y por detalles, por mínimas cosas no se nos daba. Entonces, creo que es algo que no tiene explicación. Me recuerda mucho al primer título, en el sentido de que no tiene explicación, que no hay cómo decirle a la gente se siente esto, esto y esto. No, simplemente, fue una liberación, una gran emoción y una gran alegría de ver a todos los compañeros sonriendo, llorando de felicidad, de haber cumplido el objetivo que nos trazamos desde un inicio”.