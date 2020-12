“Desde que llegué a la Liga he sentido esa confianza, ese apoyo de la institución, del cuerpo técnico, de los compañeros, de la afición y me dan muchísima seguridad y confianza de salir a la cancha a dar lo mejor de mí. No solo en este torneo, en los pasados también, me ha ido de buena manera y espero cerrar este con broche de oro, con el campeonato”, reiteró Moya.