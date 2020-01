“Ahora ya más tranquilo y demás, obviamente que quiero quedarme acá, quiero tratar de hacer un semestre muy bueno, ojalá alcanzar el título con la Liga y no me preocupo tanto por el futuro, me preocupo por el presente, por hacer las cosas bien día a día, pensando en que mi futuro inmediato, o que el partido más importante que puedo tener es el próximo, en la primera fecha y no más allá, porque el fútbol es presente, no es pasado, ni es futuro, es lo que usted haga en el presente”.