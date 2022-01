Johnny Chaves manda un claro mensaje a la Comisión de Arbitraje ‘No experimenten con los equipos no tradicionales’

"Veo la repetición y siento que en la acción no hay penal y Swart (Pérez) simplemente se tira", Johnny Chaves. (Archivo)

Sin tapujos y con firmeza, el técnico del Municipal Grecia, Johnny Chaves, habló en conferencia de prensa sobre la actuación del árbitro Roy Monge, quien este miércoles debutó en la Primera División en el compromiso que Pérez Zeledón igualó 1-1 ante los griegos, en el arranque del Torneo Clausura 2022.

Chaves fue enfático en indicar que la acción, donde Monge decretó la pena máxima a favor de los generaleños, que a la postre fue el tanto del empate, se dio ante una simulación del delantero Luis Stwart Pérez, quien marcaría desde los once pasos el tanto de la igualdad.

¿Cómo analiza el partido ante el Pérez Zeledón y la labor arbitral del silbatero Roy Monge?

Nosotros veníamos con un planteamiento para ganar con un 4-3-3, Pérez salió con el mismo planteamiento y al principio nos costó. En la medida que hacemos el gol sentimos que podemos ganarlo y tenemos un par de situaciones para tomar una ventaja, las cuales no las aprovechamos. En el segundo tiempo se nos complicó un poco y el árbitro perdió el control del juego.

A veces es donde uno siente... El torneo pasado fue igual, a veces nos mandan a experimentar con árbitros nuevos y no manejan bien la situación. Digo yo, mándelos ( a los árbitros) a experimentar con Alajuelense, Saprissa y Herediano, pero no experimenten con los equipos no tradicionales.

¿A su criterio influyó la labor del árbitro en el compromiso?

Si usted nota prácticamente cualquier acción nuestra era falta y Pérez era fuerte en el juego aéreo y nos fueron metiendo atrás. Veo la repetición y siento que en la acción no hay penal y Swart (Pérez) simplemente se tira. Entonces si hay una influencia en el resultado del juego y a partir de allí nos costó un poco. Tuvimos que reacomodar el equipo porque Pérez tomó el control. Hay situaciones que son extremas, el árbitro sacó a nuestros jugadores del control emocional y pienso que de una u otra manera si hay intervención en la dirección del juego con algunas intervenciones.

¿Grecia aún piensa en la llegada de más refuerzos?

El grupo está completo, nosotros tenemos un presupuesto. Desde que terminó el torneo anterior dijimos se van estos, por lo que había que reforzar esas zonas. Hay un lateral izquierdo iraquí, a quien no le llegó el pase. Tenemos una buena base esperemos que se pueda recuperar Jordy Hernández quien nos puede dar mucho ataque, así como el portero Alfonso Quesada.

¿Como analiza el próximo compromiso ante el Herdiano?

Siempre es bueno jugar contra el campeón y ganarles. El grupo está bien, quizás al final un poco indispuesto por las situaciones del arbitraje, pero el equipo está jugando a ganar, tiene esas posibilidades, nos llevamos un punto, a pesar que el Pérez lo intentó hasta el final. Pienso que en nuestra cancha el grupo va a querer sacar su mejor versión y mantener esa línea. Sin ningún complejo debemos ver a Herediano a los ojos y buscar ganarles con nuestra línea de juego.

¿Cómo fortalecer el equipo para que continúe siendo protagonista?

Seguimos por la misma línea. La idea es traer gente con ambición, jóvenes que quieran trascender con un buen estilo de juego, que el seleccionador Luis Fernando Suárez valora mucho. Nosotros ponemos los ejemplos como el de Kenneth Vargas y Youstin Salas, quienes han estado con la Selección, viajado mucho y siendo convocados, por lo que deben trabajar para seguir los pasos de ellos. El grupo entiende el mensaje y esa es la línea. Aquí les damos la oportunidad a todos y si lo hacen bien pueden llamar la atención de don Luis Fernando.