Johan Venegas y Albert Rudé lanzaron un par de confesiones sobre Jurguens Montenegro

Jurguens Montenegro hizo un buen partido el domingo y es probable que este miércoles sea nuevamente de la partida. (Albert Marín)

Cuando un delantero afronta una sequía, no la pasa muy bien y Johan Venegas lo sabe a la perfección. A pesar de que él hizo dos de los tres goles con los que Alajuelense derrotó a Jicaral el domingo, lo alegró muchísimo el primer tanto de la Liga, que fue obra de Jurguens Montenegro.

Hace unos partidos, Venegas había salido en defensa de su compañero y había dicho que en cualquier momento ese gol iba a caer, porque estaba haciendo un trabajo tan bueno como el del juvenil Doryan Rodríguez.

No pasó mucho tiempo para que aquella apreciación de Venegas se convirtiera en una realidad.

“Muy contento, feliz, hablamos mucho, vacilamos también. Él es un chavalo que pregunta mucho, que tiene mucha hambre de crecer, de seguir mejorando. A veces me pregunta aspectos específicos de movimientos, de cómo definir y todo eso. Y yo crezco con él, porque obviamente la juventud ha crecido con otras cosas”, respondió Venegas ante una consulta de La Nación.

Dijo que él también trata de aprender de esas ganas que proyecta Jurguens y ese deseo constante de mejorar, así que Venegas confiesa que él también echa en su mochila lo que Montenegro le transmite.

“Entre los dos estamos creciendo bastante. Al final, el beneficiado va a ser el equipo y estoy muy contento de que ya se le pudo abrir el marco. Esperemos que la racha sea buena y larga”.

Mencionó que su compañero es un muchacho muy esforzado, con hambre de mejorar y de crecer.

“Siempre nos quedamos definiendo él y yo, porque tenemos que estar lo más certeros y pulidos de cara a marco, porque el equipo lo necesita y por todo lo que se genera. Sabemos que tenemos que estar ahí. La anotación que él hizo la sentí como mía, porque sé lo que ha trabajado para que el marco se le abra y estoy muy contento y muy feliz por él”, afirmó Venegas.

Tiempo atrás, en la Liga habían dicho que algunos jugadores por iniciativa propia hacían horas extra en cancha, tratando de mejorar. Se sabía que uno de esos futbolistas era Carlos Mora, pero ahora también se reveló que lo hacen Venegas y Montenegro.

Albert Rudé también emitió un criterio sobre Jurguens: “Estoy sumamente contento por él, es un chico que después de cada entrenamiento se queda y lo hace para entrenar cosas específicas de su posición y al final es lo que hablamos con él, que siga insistiendo porque le va a dar réditos en algún momento. Le dio réditos con un muy buen gol y una muy buena asistencia”.

Sin Venegas. Alajuelense visitará a Grecia este miércoles, a las 11 a. m., en el Estadio Allen Riggioni. Si los rojinegros no contaron el domingo con Freddy Góndola por acumulación de amarillas, para el próximo partido no contará con Johan Venegas por el mismo motivo.

“Es parte del fútbol, no voy a ser parte, pero los que van a jugar lo van a hacer de igual o mejor forma, sabiendo que es otra final más que debemos enfrentar y buscar ir cerrando el liderato”, apuntó Venegas.

No es un secreto que Johan es un futbolista muy influyente en la dinámica liguista y que hay partidos en los que no solo genera ataque, sino que hasta ha sido un defensa más.

Por momentos da la impresión de que Alajuelense no carbura igual cuando él no está. Sin embargo, él no cree que eso sea así.

“Eso es mentira, la Liga no depende de un jugador, creo que la forma en la que se juega es para eso mismo, para no depender de ningún jugador, de que las variantes que se den o los jugadores que están lo hagan igual o mejor. Tengo plena confianza en todos mis compañeros, en los que vayan a jugar y sabemos que la Liga va a ser igual y aún mejor”, subrayó.

Alajuelense tiene 35 puntos luego de 18 presentaciones y cuando aún restan 12 unidades por disputarse tiene una ventaja de seis puntos con respecto a Herediano, equipo con el que se enfrentará el próximo sábado en el Morera Soto.

La Liga supera por siete puntos a Cartaginés y a San Carlos, por nueve a Guadalupe, por diez a Grecia, por once a Sporting FC. Tiene 13 puntos más que Pérez Zeledón y Saprissa. La diferencia con Santos es de 15 unidades, con Guanacasteca es de 17 y con Jicaral de 19.

“Hay que cerrar fuerte, sabemos que tenemos cuatro finales por delante y así las tomamos. Sabemos que queremos quedar de primeros en la general y vamos a luchar y a sufrir por eso, entonces sabemos el parón que después va a venir”, indicó Venegas.

Cuando finalice la fase regular se dará paso para que trabaje la Selección Nacional con miras al repechaje contra Nueva Zelanda. Después de que se sepa si Costa Rica clasifica o no al Mundial de Catar, se jugarán las instancias finales del Clausura 2022.

“Eso ayudará mucho para dosificar cargas, trabajar detalles en específico y creo que ya después el cuerpo técnico se encargará de detectar qué se puede potenciar, de cara a lo que va a ser el cierre”, opinó Johan Venegas.