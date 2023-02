Johan Venegas golea a la estadística con más anotaciones del promedio esperado

Johan Venegas es de los que prefieren hablar en la cancha, aunque también se defiende bien en los micrófonos siendo sincero y sin rodeos.

Diversas situaciones difíciles que le han pasado a través de los años forjaron una fortaleza mental que lo hace no temerle a las críticas y tener cierto grado de facilidad para levantarse cuando no anda en su mejor nivel.

Él es el protagonista de una situación muy particular, que le sucedió en los últimos años.

Podría ser mera casualidad, o quizás no, pero lo cierto del caso es que pasó después del Mundial de Rusia 2018 y resulta mucho más marcado luego de Qatar 2022.

El atacante acudió a esas dos citas planetarias y al retornar al campeonato nacional su nivel dio un giro radical, para bien.

Se dio al retornar al Saprissa luego de entrar entre los elegidos de Óscar Ramírez para la Copa del Mundo de 2018.

En el torneo previo convirtió cinco goles y tomando en cuenta su participación en cancha, en promedio anotaba cada 373,4 minutos con los morados.

Después del Mundial, mejoró su rendimiento anotador. Venegas hizo once goles, con un promedio de 115,5 minutos por cada gol.

También le pasa ahora con Alajuelense, tras ser uno de los mundialistas que Luis Fernando Suárez llevó a Qatar 2022.

Aunque esta Liga de Andrés Carevic se caracteriza por exhibir un rendimiento parejo entre todos quienes integran su nómina, Johan Venegas es uno de los jugadores que entra en la lista de los erizos más destacados, de esos que están un peldaño arriba que los demás.

Para constatar lo dicho, con la ayuda de Alejandro Rodríguez, del Sistema de Información de Fútbol (Sifut), se analizaron unos indicadores de Johan Venegas en el torneo actual y los dos del año pasado.

Se efectuaron algunas comparaciones para ver en cuál ha estado mejor y se comprueba que en variables ofensivas su rendimiento es mucho mejor en este Clausura 2023 que en el Apertura 2022.

Así que veamos los datos:

Rendimiento comparativo

Para comprender mejor esa información, el apartado de absoluto es la cantidad total.

Pero cuando se refiere a ‘cada 90 minutos’ es una conversión del dato total entre la cantidad de minutos que ha jugado y minutos por cada acción, es la cantidad de minutos por cada gol, o por cada asistencia.

“Entonces, entre más bajo sea eso, es porque tuvo mejor rendimiento, porque ocupó menos minutos para lograr un gol, o una asistencia, en este caso”, expresó Alejandro Rodríguez.

Mientras que los indicadores de ‘cada 90 minutos’ o ‘minutos por cada acción’ reflejan lo mismo.

“Se calculan de forma diferente, pero reflejan lo mismo. Por ejemplo, en el Clausura 2023 Johan tiene 9 goles, cada 90 minutos prácticamente es un gol por partido y los minutos por cada gol son 86,4. Eso si se compara con otros torneos, el rendimiento es mucho mejor”, detalló.

No hay partido en el que Johan Venegas no diga que Andrés Carevic potencia el nivel de los jugadores y que él es uno de los beneficiados. (JOHN DURAN)

¿Por qué hay que utilizar esas variables para comparar? Porque está indirectamente la cantidad de minutos, que es diferente entre todos los torneos.

“Esa es la mejor forma de compararlo, porque se está homologando o estandarizando la estadística absoluta con respecto al total de minutos jugados. Esa es la forma de comparar sea un mismo jugador en este caso, con diferentes minutos jugados entre diferentes torneos, o incluso dentro de un mismo torneo para poder comparar rendimiento entre jugadores”.

Este análisis presenta el indicador de goles esperados, que es una variable más avanzada.

“Lo que mide es la probabilidad de cada tiro realizado, según las características del tiro, que si tenía tantos oponentes, que si tenía el ángulo o no, que si fue un tiro cerca o lejos”.

Cada disparo tiene una probabilidad de ser anotado y en este torneo en particular, hay algo muy interesante, porque los goles esperados de Johan Venegas es de 4,8. Es decir, casi cinco goles.

“Según las probabilidades de los tiros que él ha realizado, tuvo que haber marcado cinco, pero lleva 9. Eso es un indicador de que ha sido muy eficiente de tiro al marco y que ha aprovechado las oportunidades que ha tenido”.

Algo que estos datos también reflejan es que en los dos torneos anteriores, Venegas prácticamente anotó lo que se esperaba, según lo que arroja la data.

“En el Apertura 2022 anotó seis, aunque se esperaban 7. Esa diferencia no es tan significativa y en el Clausura 2022 pasa algo similar. A veces hay jugadores que en goles esperados tenían ocho, pero anotaron tres o cuatro y es el caso contrario de lo que estamos viendo de Johan Venegas.

Según Rodríguez, en esos casos es que el jugador tuvo pocas probabilidades de anotar, pero fue poco eficiente.

“Esto sirve para medir el rendimiento anotador y en este torneo en específico Johan Venegas tiene prácticamente anotados cuatro goles más de los que se esperaban, según los tiros que ha tenido”.

Johan Venegas y su constancia Copiado!

La situación es curiosa, porque el rendimiento de Johan Venegas se dispara luego de acudir a un Mundial.

Sin embargo, no encuentra una explicación real, aunque cree que la clave está en el trabajo.

“No sé, puedo hablar de ahora. Creo que la confianza que me ha dado Carevic y su staff es importante, sobre todo, toda la confianza que ha depositado cada uno de mis compañeros en mí es importante para mí y la única forma de retribuirles es trabajando al máximo, en el día a día”, expresó Johan Venegas.

En las nueve presentaciones que contabiliza Alajuelense en este Clausura 2023, siempre ha sido titular y de los 27 goles manudos, él fue el autor de nueve y aportó tres asistencias.

Esta no es una fotografía repetida, es que Johan Venegas acostumbra a dedicarle anotaciones a Mario Gerardo Vindas, el aficionado no vidente que casi siempre está en el Morera Soto. (JOHN DURAN)

“Creo que la exigencia del profesor con nosotros y conmigo también es altísima, es una disputa diaria y eso hace que el nivel aumente. Estoy muy agradecido, el profesor me ha dicho que disfrute de jugar y eso es lo que estoy haciendo, disfrutando en el campo, pero sobre todo, estoy trabajando en el día a día”, destacó.

Para Johan Venegas, todo cambió. El año pasado los aficionados se metían mucho con él, no estaba preciso con el balón, le costaba anotar y desde las gradas lo tenían entre ojos.

Inclusive, pasó con la misma Selección Nacional y después de que Suárez dijo que lo llevaba al Mundial porque él es caprichoso, eso caldeó los ánimos.

Incluso, se dio la lamentable silbatina hacia Johan Venegas en el partido de despedida de la Selección Nacional. Mientras que sus compañeros de la Tricolor reprochaban eso y trataban de darle una voz de aliento a él, la familia del futbolista era la más afectada.

Fue al Mundial y al retornar, Alajuelense recuperó al Venegas que había extraviado durante un tiempo, al que no da balones por perdidos y que es muy influyente en el accionar colectivo y en los resultados.

Anotó en todos los partidos de fogueo y eso le dio confianza para encarar este torneo en el que está encendido.

“De lo que pasó en el torneo pasado no puedo hablar porque no estaba acá, lo que te puedo decir es que tanto Johan como todos trabajan muy duro para poder llegar al partido lo mejor posible”, expresó Andrés Carevic sobre el goleador rojinegro.

El técnico de Alajuelense afirmó que Venegas es un jugador con mucha calidad y que trabaja duro.

“No sé si ha mejorado del torneo pasado a ahora, lo que digo es que me baso en el momento desde que tomamos el equipo, que ha trabajado duro y no solo concreta goles. Me hace trabajo defensivo, me presiona al rival, viene a defender cuando le pedimos que defienda más atrás”, recalcó el timonel.

Coincidencia o no, pero Johan Venegas mejora su rendimiento después de ir a un Mundial. También es verídico que con Andrés Carevic le ocurre ese mismo efecto.

