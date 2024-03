Johan Venegas: ‘El que no pueda aguantar la presión no puede jugar acá'

New England Revolution goleó 4-0 a Alajuelense en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: Concacaf.com (JOSE LUIS MELGAREJO HUAPEN)

Convertido en uno de los integrantes del grupo de líderes de Liga Deportiva Alajuelense, Johan Venegas fue muy conciso al hablar de la debacle sufrida por los manudos contra New England Revolution, en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Relató que en los primeros 25 minutos, la Liga lo hizo bien y fueron dueños de las acciones, generando un par de ocasiones que no pudieron concretar, pero con el gol de ellos, totalmente se cayeron.

“De ahí la debacle. La sensación que estaba dejando el juego es que estábamos ahí en la serie, podíamos optar por ganar el partido, pero ellos hacen el gol y el equipo no encontró ni obtuvo la respuesta.

”Al final, nos pasaron por encima, quedan las formas, lo que cuenta es el resultado, el marcador es 4-0 y hay muy poco que decir. Entonces, creo que nosotros tenemos que tomar responsabilidad, porque nosotros somos los que tomamos las decisiones dentro del terreno de juego. Somos los que perdemos la pelota, no hacemos un buen remate o no hacemos un cierre”.

Insistió en que son decisiones del jugador y que ellos tienen gran parte de responsabilidad en lo que sucede en el terreno de juego.

“Tenemos que entender y saber en qué institución estamos jugando, qué institución estamos representando y creo que no lo estamos haciendo de la forma en la que la historia de la Liga siempre ha dictado, que es esfuerzo, pasión, garra, coraje, con hormonas y creo que no están faltando muchas de esas cosas”.

Apuntó que de puertas hacia adentro, los que están ahí involucrados deben hacer un autoanálisis, un autoexamen y criticarse entre ellos mismos.

“Creo que la crítica a uno lo hace crecer y saber dónde estamos jugando, tenemos que tenerlo presente y el que no pueda aguantar la presión no puede jugar acá”, afirmó Johan Venegas en Columbia y Teletica Radio.

- ¿Es un problema de jugadores? ¿Están fallando dentro de la cancha?

- Nosotros tenemos responsabilidad de lo que sucede dentro del terreno de juego, hay que asumirla y a la crítica no se le puede huir, porque viene con el fútbol. Nosotros tenemos que ser autocríticos, somos muy responsables de lo que sucede dentro del terreno de juego y hay que afrontar las cosas, hay que trabajarlas, hay que hacer un autoanálisis cada uno y saber que tenemos que mejorar todos los que estamos involucrados.

- Usted dijo que uno de los mejores entrenadores que ha tenido es Andrés Carevic y hoy es muy señalado. ¿Qué opinión tiene de él y de los cuestionamientos?

- Es que al no conseguir los objetivos siempre se va a señalar primeramente al entrenador, así es esta profesión. Pero creo que de los años que he estado con Andrés Carevic, es un entrenador muy leal, muy noble, es muy transparente. Es muy de decirle las cosas de frente a cualquier jugador y es un entrenador que se esfuerza, trabaja y le da todo a esta institución en el día a día.

”Creo que planteó muy bien el partido, pero nosotros como jugadores no estuvimos a la altura del encuentro y no tomamos las decisiones adecuadas. Todos nos metemos en eso, estoy hablando de todos los jugadores. Aquí no es señalar a unos ni a otros, todos estamos tomando malas decisiones, nos estamos equivocando y al final nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que sucede en el terreno de juego”.

- ¿Hay presión por saber que al técnico le dieron seis meses de contrato nada más?

- Aquí en la Liga siempre va a haber presión. Y me agarro de unas palabras que siempre decía Óscar Ramírez, que ganar un campeonato con la Liga vale por dos o por tres. Cuando yo llegué aquí la primera vez me recibió Patrick Pemberton y me dijo: ‘Johan, estás en el mejor club de Centroamérica y lo único es quedar campeón’.

”Desde ahí, yo dije: ‘Opa, estoy llegando a una gran institución en la que solo vale el campeonato’. Yo como jugador sentí presión, pero le estoy poniendo un ejemplo personal de lo que viví y lo asumí.

”Aquí siempre habrá presión porque es una institución que te exige jugar bien y ganar campeonatos, es parte de la historia de la Liga. El que no pueda aguantar esa presión o el que no pueda soportarla, no merece estar en esta institución y jugar acá”.

- Se escucha golpeado en lo anímico y hasta frustrado por el resultado. ¿Se le puede competir a equipos de la MLS y México?

- Creo que frustrado no es la palabra, porque sé canalizar y manejar muy bien mis emociones. Estoy molesto, todos estamos molestos porque en el partido las sensaciones te daban porque lo podíamos ganar, pero al final lo que vale es el final cuando termina el partido.

”Sí podemos competir, pero va mucho de la mentalidad del jugador tico, de la forma en la que piensa. A los que hemos podido jugar afuera nos ayudó en el cambio de mentalidad, pero al final tenemos que mejorar muchísimo en nuestro fútbol local, en la infraestructura, todo, porque vemos a la MLS que tiene pocos años y ha crecido exponencialmente. Ya le pasó por encima a la Liga MX.

”No estamos compitiendo contra novatos, sino contra estructuras muy profesionales y muy bien diseñadas, pero al final tenemos que copiar lo bueno de ellos. Dentro de lo que se puede, llevar a nuestra cultura las cosas buenas y tratar de todos, no solo de jugadores y equipos, sino periodistas, Federación, las ligas asociadas, todos buscar la forma en cómo mejorar nuestro fútbol en lugar de solo beneficiarnos personalmente”.

- ¿Cuánto le falta para ser titular?

- Ser titular no lo sé, porque al final es el entrenador quien toma la decisión, pero me falta sumar más minutos, porque tengo una semana de haber regresado y después de un lapso de tres meses de no poder jugar ni de poder entrenar la parte física se ve muy golpeada.

”Pero también confío mucho en mi biotipo, en mi forma que siempre me he cuidado físicamente y sé que en muy pocas semanas o días incluso, podré mejorar mi puesta a punto”.