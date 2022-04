Johan Venegas celebra 100 goles, la mayoría anotados con Saprissa y Alajuelense

Johan Venegas cumplió un castigo de tres partidos y este domingo volvió al Torneo de Clausura 2021 para ser determinante con Alajuelense y, al mismo tiempo, anotar sus 100 goles en la Primera División del fútbol nacional.

El delantero consiguió el significativo tanto durante la victoria del equipo manudo 0-2 ante Guadalupe y aunque pudo llegar a 101, el portero Luis Torres se lo impidió al detenerle un penal en el minuto 94, cuando él mismo había recibido una falta dentro del área.

De la centena de anotaciones, Venegas ha celebrado más con la camiseta de Saprissa (43), pero todo indica que romperá esa marca con la Liga, porque ya tiene 41. El resto de tantos los anotó con Puntarenas FC (12) y Santos (4), de acuerdo con datos del periodista y estadígrafo, Cristian Sandoval.

El comunicador destacó que el futbolista le ha hecho daño a 18 equipos distintos y sus principales víctimas son Herediano (13 tantos), Santos (10), Cartaginés (9) y Grecia (9). Además, en total tiene 11 dobletes.

“Venimos de un momento complicado, el equipo jugaba bien pero no se daban los resultados y sabíamos que debíamos ganar. Siempre hay que tener la cabeza levantada y avanzar. Sobre los cien goles le quiero agradecer a todos los compañeros que he tenido en mi carrera, en todos los clubes que he estado me he dado al máximo”.

Venegas hizo un repaso rápido por su carrera y destacó que siempre ha intentado ser profesional y entrenar al máximo, sin “conformarme con lo que se logra al día a día. A mi edad siempre sigo queriendo más, sigo teniendo ambición de la buena, querer conseguir más cosas y seguiremos trabajando para seguir bien”, apuntó.

Pese al buen juego de este domingo y el triunfo, reconoció irse con “bronca” por fallar la oportunidad de ampliar el marcador y hacer su gol 101: “(...) son goles que no se pueden fallar, pero darle mérito al portero, iba bien esquinado; el fútbol da revanchas y espero tener la mía”.

Venegas acumula cinco tantos en este torneo y de conseguir al menos tres más, empatará a dos futbolistas en la lista de goleadores con 100 o más en la máxima categoría: Rándall Brenes y Norman Gómez, ambos con 103, según el periodista Joseph Fernández.

El manudo venía de cumplir tres compromisos de castigo impuesto por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol). En ese tiempo, a la Liga no le fue bien, con un empate, una derrota y una victoria. Además, los delanteros Doryan Rodríguez y Jurguens Montenegro no encontraron los tantos.

“Creo que los que han estado lo han hecho bien, lastimosamente en estos partidos no pudimos concretar, la competencia es ardua y cualquiera lo va a hacer de la mejor manera. El nivel que uno muestra en el partido es parte del trabajo en entrenamientos y competencia”, finalizó Venegas.