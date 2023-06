Joel Campbell en vivo: El refuerzo de Alajuelense aún tenía algo más por decir

Alajuelense efectúa en este momento la rueda de prensa con su nueva ficha: Joel Campbell. Después de entrenarse con la Selección Nacional de Costa Rica, el 12 de La Liga acudió al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, para atender a los medios de comunicación. El firmó con los manudos por tres años, es decir, seis torneos cortos.

Joseph Joseph le dijo al futbolista: “Bienvenido a su nueva casa”, mientras que Joel Campbell expresó: “Tengo muchísimas ganas por aportar y tengo ganas de ir ya a ‘La Catedral’.

Seguidamente, el jerarca de la Liga le entregó la camisa rojinegra al futbolista y de inmediato se la puso.

- ¿Cuánta seguridad le da que el contrato sea de tres años? Copiado!

- Son tres años que Dios primero las cosas salgan bien y se puedan extender. Dependerá de resultados y lo que yo haga en el campo. Espero cumplir las expectativas.

- Llega en un buen momento. ¿Cómo lo han recibido los aficionados? Copiado!

- Muy bien, me siento feliz por los mensajes en redes. Siempre he expresado mi respeto a la institución, nunca he hablado mal de la Liga y la gente tiene ese aprecio. Es un ambiente bonito y espero cumplir las expectativas.

- Usted confesó ser saprissista y hay un comentario de la afición que no hay ADN en la Liga. ¿Qué le dice a la gente?

- Para mí es una pregunta fácil, porque si usted se pone del lado de un equipo, quiere contratar a los mejores jugadores del país. Yo me considero uno y no tengo por qué molestarme con la pregunta. La institución está haciendo un gran esfuerzo por traerme. Si juego bien, a la gente no le va a importar.

Joel Campbell ya hizo una sesión de fotos con Alajuelense. Fotografía: LDA

