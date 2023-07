Joel Campbell contó su verdad sobre firmar con Alajuelense y lo sucedido con Saprissa

Joel Campbell daba declaraciones a diferentes medios de comunicación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), pero hubo un instante en el que tocó el punto del que aún no había hablado con claridad. Ahí contó su verdad sobre por qué regresó al fútbol nacional con Liga Deportiva Alajuelense y no con el Deportivo Saprissa.

Ese tema lo abordó junto al periodista Yashin Quesada, en el espacio Encuentro Deportivo, y ahí aseguró que nunca fue un tema de dinero porque ambas instituciones le estaban ofreciendo lo mismo, pero sí hubo formas distintas de hacerle ver que querían sus servicios.

¿La Liga no le ofreció más dinero? “Para nada, no me ofreció más, pero sí mostraron un verdadero interés en mí. Eso es lo que me sedujo más, que ellos me buscaron para que yo viniera, estuvieron pendientes para que yo viniera, día a día estuvieron ahí. Esa es la verdadera razón del por qué yo tomé la decisión de venir aquí”, respondió Joel Campbell en esa charla.

El futbolista contó que transcurrieron dos meses sin tener contacto con el cuadro tibaseño. En ese lapso en el que no hubo comunicación con la ‘S’, se le acercó Alajuelense.

“En esos dos meses fue cuando don Joseph (Joseph) me escribió, de que si le daba la oportunidad a él de hacerme una oferta por si yo quería volver al país, y ahí ellos estuvieron día con día viendo cómo poder traerme”, relató.

También indicó que fue hasta que él dio la entrevista a ESPN, a finales de mayo, en la que dejaba ver que tenía mucho interés de volver al fútbol nacional, cuando lo buscaron de nuevo del Saprissa.

“Hasta ese momento, cuando vieron que había otro equipo interesado, pues aparecieron, pero ya era muy tarde”, confesó.

En ese lapso, él se percató de que con Saprissa era como si él tuviera que buscarlos para poder estar ahí; mientras que Alajuelense le hacía ver que realmente lo querían.

“La verdad es que durante toda mi vida he hecho una grandísima carrera y merezco mi respeto, y creo que la Liga me ha dado ese respeto, esas ganas de que yo esté y eso es lo principal, que uno se sienta tranquilo y contento. Más valorado, por mucho, y no es un tema de dinero”.

Ilusionado Copiado!

Joel Campbell se confiesa contento, ilusionado, feliz, con ganas de que ya comience el torneo, con muchas ganas de demostrar, de jugar frente a la afición y de ganar muchas cosas con Alajuelense.

“Vamos a darlo todo. Estoy en un equipo muy profesional, en todos los ámbitos, en todo lo que conlleva un equipo de fútbol. Creo que aquí cualquier jugador puede crecer muchísimo, tenemos todo para crecer como deportistas, no solo en el primer equipo, sino en las ligas menores”.

Joel Campbell espera con ansias el inicio del campeonato nacional. Le gusta la presión y está dispuesto a divertirse en la cancha. (Jose Cordero)

Dijo que él ve a los jugadores de 17 y 15 años que ya están todos armados físicamente bien y que incluso eso se nota en los campeonatos de liga menor, donde los rojinegros son muy superiores. Él considera que eso es muy bueno para el país, no solo para la Liga.

“El equipo está bien, está entrenando bien, estamos con muchísimas ganas de empezar los torneos y el equipo me ha acogido bien, me ha tratado bien. La posición en la que jugaré, tengo que hablarlo con el entrenador. Vamos a hablar para ver en qué posición quiere que yo aporte al equipo”.

Campbell señaló que la competencia interna que hay en la Liga es muy buena, porque eso hace un mejor equipo, y está seguro de que para Andrés Carevic será difícil escoger su once.

“Todos vamos a crecer con esa competencia, y el equipo tiene un plantel suficiente para pelear por ese título que queremos ganar”.

Joel Campbell también está muy agradecido con el liguismo por cómo la afición se ha identificado con él.

“Estoy muy contento con cómo me ha tratado la afición, estoy muy feliz y ojalá que pueda devolver toda esa confianza, esa felicidad y ese trato con buenas presentaciones, con goles, con asistencias, con victorias del equipo. Eso es lo que a mí me interesa, demostrarle a la gente en la cancha”.

Además, le gusta ser parte del gran reto que tiene Alajuelense por delante.

“A mí la presión me encanta, me hace ser un mejor jugador, la verdad es que siempre que hay presión me gusta estar ahí, me siento cómodo con la presión y es parte del fútbol. Algunas veces me irá bien, otras mal, pero yo creo que la presión nunca me la voy a quitar”.

Campbell es del criterio que la Liga siempre tiene que jugar para quedar campeón, porque eso es lo que exige la afición, la misma institución y las instalaciones.

¿El partido que más espero? “El clásico y de visita, porque me gusta”, recalcó.

Alajuelense se estrenará en el Apertura 2023 de visita, contra el Santos, en Guápiles.

