Jicaral no aprovecha su localía y continúa como dueño del sótano

El veterano Jairo Arrieta intenta dejar atrás al volante guanacasteco Josimar Olivero. Cortesía

Jicaral lo intentó, luchó e incluso logró sobreponerse a un gol en contra, pero al final no pudo sacarle provecho a su cancha y finalmente cedió un empate, 2-2, frente a Guanacasteca, en la penúltima fecha del Torneo de Apertura.

Con 19 unidades, los peninsulares requerían de la victoria para ceder el sótano a los pamperos, quienes con 20 unidades suman ocho partidos sin ganar. No obstante, a pesar de los intentos y las constantes llegadas, los de casa no lograron mantener la diferencia y son los dueños del farolillo rojo.

Los jicaraleños llegaron a 20 unidades, mientras los nicoyanos se quedaron con 21, mismos que Guadalupe, que esta noche se mide a Alajuelense. Al final descenderá quien sume menos puntos en Apertura 2021 y Clausura 2022.

Los guanacastecos se fueron al frente con anotación de Nextaly Rodríguez en el minuto 32, luego de una gran acción de Joseph Bolaños.

Sin embargo, los de la península rápidamente igualaron los cartones, cuando en el 34′, Wálter Chévez centró al segundo palo para que Esteban Cano de cabeza anotara el 1-1.

En el complemento los de casa rápidamente le dieron la vuelta al marcador cuando Chévez, nuevamente, centró al corazón de área y Jason Prendas se adelantó a sus marcadores para anotar el 2-1, en el 46′.

Con el marcador a su favor los dueños de casa trataron de administrar la pelota, pero en un despiste defensivo el goleador Anthony Contreras sacó un remate cruzado y marcó el 2-2 definitivo, en el 66′. Contreras llegó a nueve tantos en el campeonato.

“Es importante puntuar, buscamos los tres puntos, pero el partido se complicó, sin embargo sacamos un punto muy valioso. Llevo seis torneos en la Primera División y me parece que he tomado experiencia. Mi objetivo no solo es sumar goles, sino también asistencias y esperar nuevos llamados a la Selección”, manifestó Contreras.

Por su parte, el capitán de Jicaral, Wálter Chévez comentó que él siente los colores de Jicaral y va a luchar hasta el final para sacar al equipo del último lugar.

“Lo intentamos, hay corazón, disposición y obediencia, pero no termina uno de explicarse las vueltas que tiene el fútbol. Tuvimos dos errores que nos costaron las anotaciones del rival. Se luchó hasta el final. Es el Clásico de la Pënínsula. Esto no ha terminado, falta un torneo y no vamos a desmayar, tenemos tiempo para reordenar las ideas y trabajar”, comentó Chévez.