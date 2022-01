Jewisson Bennette no olvidará jamás su graduación de colegio a la cual no pudo asistir

El delantero del Herediano y la Selección Nacional Jewison Bennette tuvo un día lleno de emociones encontradas, pues culminó con éxitos sus estudios secundarios en el Liceo Samuel Sáez de Heredia, pero no pudo asistir a la graduación, al encontrarse concentrado con la Selección Nacional.

Debido a la pandemia de la covid-19 los jugadores llamados al microciclo no pueden salir del Proyecto Gol, en San Rafael de Heredia, por lo que el joven delantero no pudo vivir con sus compañeros de estudio el momento tan especial e su vida.

No obstante, los integrantes del seleccionado y el técnico Luis Fernando Suárez le tenían una sorpresa y compartieron con él este momento tan especial y lo felicitaron por lograr su meta académica entregándole el diploma.

Jewison Bennette fiue felicitado por sus compañeros, tras graduarse del Liceo Samuel Sáenz de Heredia. Cortesía Fedefutbol

“Me siento muy contento, muy feliz. Fue un año muy difícil, tanto en lo deportivo como escolar. El llevar tanto el estudio como el deporte fue complicado, pero todo da frutos en un futuro, por lo que me siento satisfecho por todo el esfuerzo que hicimos para lograrlo”, comentó Bennette.

“Mi mamá me ayudó un montón en este torneo, fue un verdadero pilar, pues como yo pasaba más en las concentraciones con el equipo y la Selección, que en la casa, se me complicaba más, por lo que estoy muy feliz por el apoyo de mis compañeros, mi familia y el profe”.

Precisamente el técnico Luis Fernando Suárez le felicitó frente al grupo y destacó su deseo de superación para cumplir tanto en lo deportivo como en lo académico. Igual el compañero y capitán del Team, Yeltsin Tejeda tuvo palabras de elogio para el joven de 17 años.

Jewison Bennette recibió el diploma de graduación en la concentración de la Selección Nacional, en el Proyecto Gol. . Cortesía Fedefutbol.

“Sinceramente me siento muy contento por el aprecio que me tienen en la Selección y en el Herediano. Eso lo valoro mucho y espero seguir estudiando y jugando fútbol. Siempre está el sueño de ser futbolista, pero nunca se debe dejar de estudiar, porque eso me va a ayudar mucho en el futuro”, comentó Bennette, quien desea estudiar Administración de Empresas en el futuro.

La Selección se prepara para recibir a Panamá el próximo 27 de enero en el Estadio Nacional (8 p. m.) mientras el 30 enfrentará a México, en el estadio Azteca (5 p. m.) y a Jamaica el 2 de febrero en Kingston (6 p. m.) El líder de la eliminatoria es Canadá con 16 puntos, seguido por Estados Unidos con 15, México y Canadá con 14 y Costa Rica con 9.