“Pucha, hasta se le vienen las lágrimas a uno... Es que lloro en esta entrevista porque esas cosas me hicieron muy fuerte, yo recuerdo esa vez que me fui con mi esposa a los 18 años y no teníamos nada, pero yo confiaba que algún día estaría bien. Yo le agradezco a mi esposa, a la familia de ella, a mi familia, porque hubo momentos durísimos en mi vida, para nosotros comer en una silla mecedora era un privilegio y al día de hoy tengo buena cama, pantalla, cocina, refri, antes no tenía nada y solo quiero darle gracias a Dios”, finalizó.