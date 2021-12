Jeaustin Campos: ‘Trabajo como si fuera mi primera muerte súbita’

Jeaustin Campos confía en que su equipo arrancará las semifinales con el pie derecho. (Archivo)

Jeaustin Campos regresa este miércoles al Estadio Ricardo Saprissa, convertido en el técnico de un Herediano solvente que él reconstruyó y que ganó la fase regular con méritos propios.

Ahí se escribirá la historia del primer round de la semifinal entre Saprissa y Herediano, a partir de las 8 p. m. y Campos está convencido de que los florenses mostrarán el comportamiento que han tenido hasta ahora en el torneo.

Jugar en Tibás siempre es complicado. ¿Cuánto puede pesar el escenario?

En realidad es un estadio que tiene una acústica muy bonita, se escucha el peso del aficionado, no va a estar en su capacidad por los protocolos, pero también nosotros tenemos jugadores de mucha jerarquía. No en vano, cinco fueron titulares contra Honduras en un partido eliminatorio. Eso tiene mucho peso a nivel emocional, de exigencia y Gerson Torres que anotó en la última jugada.

Estamos hablando de seis futbolistas de muchísima jerarquía que también jugaron en Canadá o en Estados Unidos, con la Selección y eso es una experiencia muy positiva para enfrentarnos a un rival y a un ambiente que es bonito y que es muy parecido a lo que ellos han tenido. No creo que de repente podamos sentir esa diferencia.

El equipo local va a tener esa dosis adicional que no se ha tenido en este campeonato que es tener a la afición cerca apoyando, así que eso son ingredientes para que hagamos un partido como lo hemos venido haciendo, con muchísima responsabilidad, muchísima pelea, muchísima concentración.

¿Por el conocimiento del medio se siente favorito?

Bueno, yo no juego, juegan los muchachos. Si bien es cierto he tenido muy bonitas experiencias en fases finales, siempre hay un ingrediente adicional, esa adrenalina, esas mariposas en el estómago, ese temor que siempre hay, o el miedo que hay que vencer siempre estará ahí en mayor o menor dosis.

La experiencia no te hace inmune a eso, sino que sabes un poquito mejor cómo sobrellevarlo y al final todos los partidos de muerte súbita son diferentes y creo que parte de lo que sí me puedo atribuir yo es que no doy nada por sentado.

Trabajo como si fuera mi primera final, trabajo como si fuera mi primera muerte súbita porque así es como nosotros hemos tenido bastantes juegos de semifinales, bastantes juegos de finales y el hecho de que hemos asumido eso como un nuevo reto, como si fuera la primera vez, con esa misma intensidad, es lo que nos ha dado la posibilidad de tener muy buenas series y haber ganado algunas.

¿Ya logra ver la idea de Jeaustin Campos en Herediano?

Obviamente uno siempre quisiera más, pero sí estamos en un muy buen punto, sobre todo en la fase ofensiva, donde hemos mejorado sensiblemente y creo que lo menos difícil es la parte defensiva, cerrar espacios, de manejar.

Es más complicado la parte ofensiva donde tenés que buscar referencias, tenés que buscar asociaciones, permutas, etcétera y en los últimos juegos eso lo hemos estado realizando y creo que eso nos ayuda a estas etapas, a poder tener un poco más la idea de lo que queremos.

Por supuesto que estamos completamente claros de que las finales se ganan, si se juega bien es un plus y si no, pues hay que buscar el resultado.

¿Cómo está el equipo?

La verdad que me siento muy satisfecho, yo no acostumbro a pasarme de optimista, soy más comedido y esta no va a ser la excepción. Creo que los muchachos vienen con una intensidad en su juego, en los entrenamientos, con una seriedad, una concentración que me gusta, que me siento cómodo, que me siento tranquilo. Obviamente en el fútbol cualquier cosa puede pasar.

Estamos minimizando los riesgos en todos los aspectos, pero la disposición de los muchachos la verdad que me siento muy contento para enfrentar este partido que es clave para nuestras aspiraciones.

¿Tener tantos jugadores de experiencia le facilita o le complica armar el once?

En realidad armar el once es muy complicado y aún más complicado los siete que van a estar en la suplencia porque con el último partido la verdad que trataré de minimizar el riesgo de cometer algún error en cuanto a nombres.

El partido anterior fue espectacular a pesar de que nosotros solo trabajamos un día, cambiamos nuestro sistema, jugaron futbolistas en algunas posiciones que nunca habían jugado y respondieron a la hora buena, levantaron la mano.

Desafortunadamente solo puedo nombrar 18 para el partido, quisiera que fuera como en Europa, que hay 10 o 12 en el banco y pudiera disponer de ellos. No es así. De merecer, se lo merecen todos, que estén ahí.

Hay unos que corren no con mala suerte, pero quizás con obstáculos por la posición en la que juegan, hay otras que tienen más dinámica de cambios, perfiles. Desafortunadamente es así, pero estoy seguro de que los muchachos que no están, deben estar puntita de pie, porque es importante que esto es de todos.

Hay partidos muy seguidos y si hoy no les toca, puede ser que el domingo jueguen de titulares y así sucesivamente, si Dios nos permite que sigamos avanzando hasta estar en la final.