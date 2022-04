Jeaustin Campos: ‘Todavía le debemos mucho a la afición y a nosotros’

-- ¿Cómo hacer para mantener este tipo de juego para otros compromisos?

Fue un partido bastante movido, complicado, sobre todo por cómo veníamos nosotros. Principalmente eso fue lo que les dije a los muchachos, que disfrutáramos, ganar un clásico es de las cosas más lindas que hay en el fútbol y no podíamos ser un equipo emocional, esperar en que algún momento viniera esto para olvidarnos de las semanas que hemos vivido, sino más bien que sea una muestra de que podemos seguir creciendo. Salvo el partido contra Heredia, que nos condicionamos muy temprano, cada vez había más minutos de lucidez, nos faltaba convencimiento (...). Creo en los muchachos, en el trabajo, hoy lo demostraron y por fin se dieron cuenta que con esta convicción podemos hacer grandes cosas, pero no es una situación en que podamos decir: “ya ahora sí vamos a relajarnos”, para nada, creo que todavía le debemos mucho a la afición y a nosotros.

-- ¿Christian Bolaños se mantiene lesionado o fue una sanción interna?

Lo de Christian, ya, es suficiente, me parece que hay que hablar del clásico, de que ganamos, la afición está contenta. Es un tema que no lo estoy manejando yo, probablemente la junta directiva, creo que ya se pronunció don Juan Carlos (Rojas), ellos lo deben manejar, yo recibo órdenes y a partir de ahí vemos a ver qué pasa.

-- De 26 clásicos ha ganado 16, ¿Qué tiene usted que gana tantos clásicos?

Cambiaría todas esas estadísticas por estar en zona de clasificación. Es una cuestión personal. Dios me ha bendecido muchas veces con números que son bonitos, pero eso es a través de mi trayectoria, hoy hay que pensar más en seguir este camino, en que todos los partidos son clásicos a partir de ahora, verlos con la misma importancia, intensidad y atención, porque necesitamos puntuar de tres en todos los partidos que quedan.

-- ¿Por qué decidió poner a Aubrey David como lateral y si considera que fue un movimiento clave?

Sabíamos que Góndola y Mora son jugadores muy desequilibrantes, sabíamos que no iba a jugar Celso pero Aarón Suárez se mete mucho entre líneas, por eso manejamos la línea de cinco, que chocaran contra nosotros, que fuéramos solventes por los costados, y a partir de ahí nuestros medios puntas jugando por dentro, ayudándole a los volantes centrales para poder desahogar y provocar los errores. Creo que Aubrey fue un movimiento más, no quisiera decir que clave, pero sí uno de los aspectos en que necesitábamos disminuir a Alajuelense y creo que lo logramos. Muchas veces uno propone y las cosas no salen, y creo que hoy que la mayoría de situaciones, hasta las variantes entraron bastante bien.

-- ¿Qué tomó en cuenta para poner como titular a Andy Reyes?

Creo que al jugador siempre hay que estimularlo, hay que darle herramientas, el partido contra Santos fue el que provocó el penal, fue una buena jugada que hubiese sido gol de él. Me gustó su actitud y su manera y como estamos jugando, no lo puedo decir, pero hay momentos en que los carrileros se encuentran mucho por dentro, debemos buscar esos perfiles. Reyes es un perfil interesante que puede jugar por fuera, de segunda punta, de media punta jugando muchas veces por dentro. La recomendación aparte de los táctico era que corriera, el saprissismo valora mucho el esfuerzo, la entrega, actitud y le dije que lo hiciera, el resto es fútbol, hemos dados herramientas para que pueda desenvolverse. Creo que el resto es talento y es un tipo muy talentoso, no estoy descubriéndolo yo, ha estado en procesos de selecciones menores, tal vez un poco de confianza y ayuda le ha sentado bien.

Jimmy Marín y Jeaustin Campos se felicitan durante el clásico nacional de Saprissa ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

-- Usted no había ganado este año, ¿esta victoria es importante para usted?

Los números buenos míos o no tanto al final es como para un récord, obviamente fue con dos equipos diferentes, pero creo que la gran lección es no claudicar, que Dios nos pueda dar la sabiduría pero también resiliencia cuando las cosas no salen, el trabajo no se mide por una racha, se mide por la convicción y esa ha sido una de las claves, ni el torneo anterior que logré un campeonato me creí más que ningún otro y ahora que las cosas no estaban saliendo este año, es mantener un equilibrio y lo he hecho.

-- ¿Ganar el clásico le puede dar otra cara al Saprissa?

Ganar un clásico es golpear la mesa, si hubiese otro resultado digo otra cosa, porque debo vender un producto, pero hoy que ganamos es un golpe en la mesa, pero ahora depende mucho nuestra actitud y trabajo a partir de hoy, que no se nos suba a la cabeza, que sepamos dónde estamos y qué necesitamos. Es un golpe de mesa, punto de inflexión, pero si lo podemos canalizar será un trampolín para brincar adonde queremos llegar.