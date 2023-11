Jeaustin Campos tira contundentes dardos sobre el racismo

Jeaustin Campos, entrenador del Herediano y exentrenador del Saprissa, habló sobre el tema del racismo en el fútbol, particularmente en relación con la denuncia de insultos racistas entre Freddy Góndola y Mariano Torres. Góndola denunció que recibió insultos racistas de Torres durante la final del Torneo de Copa, mientras que Saprissa emitió un comunicado indicando que no se podían comprobar los hechos y respaldando a su capitán.

Campos, al ser consultado después de la victoria 2-1 de Herediano sobre Sporting, expresó su opinión sobre el tema del racismo en el fútbol. Mencionó que hay una doble moral en el fútbol y que ha experimentado esta situación personalmente. Criticó a aquellos que declaran falsos testimonios y luego, cuando se enfrentan a la situación, retroceden.

“Me parece que es algo en lo cual no es lo que se hace ni lo que se dice, es quién lo hace o quién lo dice. Lo he dicho desde el principio, en los últimos días hemos vivido una doble moral, lo viví en carne propia, jugadores que han declarado falso testimonio, por lo menos en mi caso, y que al tenerlos de frente en esta situación agachan la cabeza, traicionándose a sí mismos como gente en contra de la discriminación”, declaró Campos.

Jeaustin fue más allá y explicó que desde su perspectiva hay mucha confusión respecto al tema, ya que algunos clubes hablan sobre valores determinados, pero a la hora de aplicar las situaciones no hay una forma de actuar consecuente.

LEA MÁS: Javon East denuncia insultos racistas por parte de Jeaustin Campos

“Desafortunadamente el tema se ha polarizado y hay situaciones que han pasado de largo para algunos. Tengo que sacar mi caso, comparándolo con otras situaciones que han sido drásticas. No condeno a ninguno, pero si hablamos de valores, me confunden. Quedan en entredicho los valores de un club. Y el equipo no es un presidente... si el que tiene doble moral es el que esté a cargo... el club son los aficionados y los jugadores; hablo de todos los equipos en general”, pronunció.

El caso entre Góndola y Torres se encuentra en una etapa de análisis, porque Alajuelense puso una denuncia ante el Tribunal Disciplinario, la cual será vista la semana venidera.