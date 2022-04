Jeaustin Campos sorprendió al contar una infidencia sobre Jonathan McDonald

Jeaustin Campos se mostró sonriente en su presentación como timonel del Saprissa. (Albert Marín)

¿Cómo toma su regreso al Saprissa?

Estoy en un club que me enseñó el ADN, el estilo y la manera de ver el fútbol y muy contento de estar acá y de asumir las exigencias de ser el técnico de Saprissa; yo confío que en este nuevo proceso pueda tener muchas similitudes con los anteriores y ojalá mejor. Ya hemos estado con los muchachos en el campo y vemos el compromiso de salir de donde estamos. Hay mucho trabajo pero mucha ilusión por revertir lo que ha pasado, queremos voltear la página y darles a los aficionados un final feliz.

¿Por qué decidió tomar este reto?

La verdad es que he sido una persona de retos, pueden ser algunos más accesibles que otros. Me tocó ascender a Jicaral, me tocó en Herediano salir campeón... Al final no es de extrañar que pueda asumir estos retos, mientras haya voluntad, talento, máxime en un equipo que conozco y sé cómo se debe manejar. Nosotros no duramos tres minutos en conversar y ponernos de acuerdo.

¿Siente que en las anteriores ocasiones que tomó Saprissa tenía un capital humano más amplio?

Todos los retos tienen complejidad, ahora es fácil decir que antes tuve recurso humano. Saprissa siempre ha sido Saprissa independientemente de quién esté jugando, se han tenido planillas no tan promisorias y se ha sido campeón. Ahora hay que ver el recurso humano que se tiene y cómo lo podemos trabajar. Yo busco que lleguen los títulos, el buen juego pero sobre todo que los futbolistas crezcan; ese es un compromiso moral que yo tengo porque a este nivel es lo que se busca.

En otros clubes que también he salido campeón han visto cómo los jugadores han adquirido un nivel y los hemos llevado hasta a la Selección Nacional.

Usted dijo en su presentación en el App de Saprissa que no es mago...

Lo que quiero decir es que yo no estoy solo en esto, no por nombrarme a mí es una garantía del cetro... Hay muchos factores: la afición, vamos a buscar el ADN morado, el trabajo de los futbolistas, el apoyo de la parte administrativa. Yo no quiero quitar mi responsabilidad, pero también el hecho de que yo esté acá no quiere decir que es inherente que vamos a ganar; no, no es así. Yo solo no lo voy a hacer y necesito el apoyo de todos. Sé que soy la cabeza pero soy uno más.

Mucho se ha hablado de la diferencia que tuvo con Christian Bolaños, también problemas con Francisco Rodríguez y Kevin Chamorro...

Que dicha que me lo pregunta, porque con tantas cosas positivas, la ilusión de los muchachos, mi regreso... Pues sacar una diferencia de criterio de hace 16 años es ridículo. En el fútbol hoy estamos en el mismo equipo, mañana rivales. Ahora tuve una experiencia con Jonathan McDonald que llegué al camerino del Herediano y cuando fui gerente de Saprissa, hace un tiempo, tuvimos problemas frontales, pero en este momento ni siquiera conversamos el tema, solo nos pusimos la medalla, nos abrazamos y fue uno de los que más le dolió mi salida.

Entonces tal vez se le da más importancia a cosas que no... Hoy cuando hablé con Chamorro le dije: ‘No pasa nada, vamos al frente’. Igual con Francisco que es un buen muchacho, que ha tenido un buen rendimiento acá y vamos a seguir potenciándolo. En el caso de Christian tenemos más de 30 años de conocernos y eso de repente sacarlo hoy... Pues la campaña política terminó y hay cosas más positivas que ver, queremos otro tipo de periodismo.

¿Cuál será su cuerpo técnico? ¿Vendrá Hugo Viegas?

Para nadie es un secreto que Hugo está en Jicaral, me gustaría estar con Randall Row y Marco Herrera. Gracias a don Ángel Catalina y su staff pues estaríamos con ellos dos y el cuerpo técnico que ya estaba.

¿Cómo implementará su estilo?

En realidad cuando me toca asumir y no hay tiempo no se puede tocar mucho. El sistema y funcionamiento poco a poco daremos pinceladas, para nadie es un secreto que las formas importan, pero respecto al fondo que al final el fondo es ganar, eso es lo más importante, vamos a trabajar una idea de juego, una idea táctica de situaciones que debemos mejorar y ya con el manejo de la pelota buscaremos estabilidad futbolística dentro del juego para que los muchachos sepan y tengan una idea de juego. Este equipo es muy talentoso, sus futbolistas tienen el deseo de revertir y Saprissa no puede estar en una situación como esta.

No vamos a ver grandes diferencias pero sí detalles que nos pueden ayudar.

¿Cómo analiza a Cartaginés como su primer rival?

Básicamente Cartaginés tiene jugadores importantes, explosivos y determinantes. Tienen gol, son peligrosos.

En la medida que tengamos seguridad defensiva desde nuestros delanteros, por supuesto que nos dará seguridad y tranquilidad para las siguientes facetas que tiene el fútbol respecto a los resultados.