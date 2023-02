Jeaustin Campos señala los males del fútbol tico mientras espera al Cartaginés

No ha ganado en los últimos tres duelos... ¿Le preocupa?

Nosotros siempre debemos esperar la mejor versión del rival. San Carlos jugó un partido en el que corrieron, metieron... siempre hay que esperar esa mejor versión, pero la conversación con los jugadores ha sido de hablar que estamos bien, pero continuamos buscando la excelencia. Hay que intentar hacerlo perfecto.

Es bonito en estos momentos tener esa autocritica, no debemos esperar a que llueva para sacar el paraguas. El grupo está consciente, es profesional y cuando generamos ocasiones debemos aprovecharlas. La charla con ellos fue que el trabajo que están haciendo nos permite merecer juegos más tranquilos; nos merecemos ganar y el grupo está consciente.

¿Ya tomará en cuenta a Esteban Alvarado?

Esteban es importante, es un líder en el equipo y él aportará mucho en las previas, en las concentraciones.

¿Por qué no hay jugadores ‘9′ en Costa Rica?

No sé, la verdad... No es que se han dejado de producir, pero sí de buscar. A nivel nacional, en los departamentos de búsqueda de talentos no hemos tenido esos ‘9′... Hablo de Evaristo, Paulo Wanchope, pero creo que nos hemos enfocado más en traer los ‘9′ de afuera.

Nosotros hemos dado minutos a la gran mayoría y algo tiene que pasar. En Saprissa hay que producir. Ahora, hay algo que no podemos olvidar, que solo tenemos 11 goles (en contra) en 22 partidos; entonces nuestros delanteros también han trabajado en defensa. Lo conversamos y espero que si hay algunos que están en mala racha, pues logren sacar el talento.

¿Jugará Justin Monge pronto con Saprissa?

Hay un proceso de que asimile con mayor rapidez lo que significa estar en Saprissa, la presión y demás. Nosotros intentamos que él empiece a tener minutos con un grado de presión normal. Creo que ya jugó ante Guanacasteca, y de a pocos va trabajando. Estamos tratando de darle los minutos cuando lo amerite y sé que él está preparado para jugar, ha estado entrenando bien y tendrá sus minutos.

¿Qué versión de Cartaginés espera: la que ganó el Torneo de Copa o la del comienzo irregular?

Cuando fuimos a jugar a Santos ellos hicieron un gran partido, San Carlos igual y no venían bien... ¿Por qué no esperar la mejor versión de Cartaginés? Yo digo que la mejor versión de los equipos es contra Saprissa. Lo digo con conocimiento de causa. Yo cuando veo videos es para referencia, pero la mejor versión del rival es contra Saprissa.

¿Qué criterio tiene de Paulo Wanchope?

Lo que sé es que es un entrenador que se ha preparado en Europa y eso debe repercutir en su trabajo. Cada uno busca actualizarse y tal... Mejorando día tras día. Paulo tiene muy claro su camino y creo que tarde o temprano las cosas se le darán.

¿Por qué cree que el país está escaso de laterales izquierdos?

Hablando de males nacionales son el lateral izquierdo y el ‘9′ y Saprissa no está exento de... El problema es que la mayoría de los zurdos quieren ser Messi y solo quieren jugar arriba. Cuesta ver centrales y laterales zurdos; yo siento que sí hay, pero muchas veces el formador puede reubicarlos. Jordi Alba, Roberto Carlos... ellos no comenzaron de laterales izquierdos. En Saprissa hay buenos prospectos, en la Sub-20 y la Sub-17 hay, pero todo es un tema de procesos.

¿Cómo consigue que los jóvenes le rindan?

Nosotros trabajamos con todos siempre. A los jóvenes los tenemos en ocasiones con doble sesión, trabajamos adicional, que los que están compitiendo no lo tienen. Nosotros esto lo hicimos cuando los chiquillos eran Óscar Duarte, Waston, Oviedo o David Guzmán. Yo sé que mi responsabilidad no es solo cumplir minutos de chicos, pero también los pongo para que crezcan de buena forma hasta competir.

¿Cómo manejaría usted la regla Sub-20 del fútbol nacional?

Yo siento que debe ser Sub-21 porque cuando esté la Sub-20 en eliminatoria pues nos vamos a pelear... Si yo tengo un Sub-20 que me permite cumplir minutos, pues no se lo presto a la Selección. Primero estoy yo y yo tengo que comer... Pero un año un Sub-20 peleará conmigo, porque si me suma minutos cómo se lo voy a dar... Me parece ilógico. Pero si dejas el proceso de selección y yo lo vuelvo a ver a los ocho meses, ya luego vendrán de vuelta y seguirá el proceso con minutos a seleccionados y mundialistas por la regla Sub-21.

También Luis Fernando Suárez anunció que quiere integrar a los Sub-20 a la Mayor para hacer el recambio de la Selección.

Yo creo que hay un recambio que no se ha hecho de jugadores de 30 para arriba pero no con chicos de 20 o 21. Esto se tiene que hacer con mandos medios con jugadores de 23 a 27 años, yo creo que no hay que ser tan agresivo de pasar de 30 a 20. Hay una generación de 23 o 24 años que pueden ser el cambio con chicos de 20 o 21 años.