Me habían dicho que aquí hay jugadores “aburguesados”, chineados y los que crecimos en el fútbol tenemos claro que el futbolista debe tener hambre y sed de triunfo, pero no debemos quitarles las herramientas para que puedan competir. Aquí no hay tiempo para conformismo y no voy a tener contemplaciones porque necesito que los jugadores estén comprometidos con el equipo, la afición y la institución. Hemos cambiado algunas cosas, como tener claro que todos deben llegar a la hora indicada y si decimos de 7:30 a. m. a 8 a. m., no van a llegar 5 minutos antes solo para entrar a la cancha, necesitamos un grupo compenetrado y de no se así el mismo grupo los irá sacando, o se irán solos.