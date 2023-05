Jeaustin Campos revisa la factura que debió pagar en Herediano

“Es complicado, porque se podría tomar como excusas algunas variables que yo podría mencionar sobre lo que encontramos y lo que intentamos hacer. Si está claro que por diferentes razones no estuvimos a la altura de una competencia, no competimos como debimos de haber competido”, expresó Jeaustin Campos, luego de la eliminación de Herediano en la semifinal contra Saprissa.

Consideró que hay detalles que pesaron mucho y eso dio al traste con las aspiraciones que tenían los florenses, pero la realidad es que perdieron en el Colleya, 2 a 1, y en el Ricardo Saprissa, 2 a 0.

“Si ahondo en detalles, han sido pocos los partidos que estuvimos, si me remonto a alguna situación antes no sería ético hablar de antes de que yo llegara, ni creo que valga la pena, ni que los aficionados heredianos estarían interesados en ellos”.

Lo que hizo fue ofrecerle una disculpa a la afición florense, porque sabe que desde que el equipo clasificó, había una esperanza.

“Una posibilidad para ellos de poder darles alegrías y no se dio. Es lo que te puedo decir. Si doy detalles, serían como excusas. Desafortunadamente, por múltiples razones, no estuvimos a la altura de la competencia”, aseguró Jeaustin Campos.

- ¿Le faltaron más variantes para competir mejor?

- Hay de todo, no quiero que suene a excusa. Simple y sencillamente por muchos factores no competimos como este equipo usualmente compite en estas instancias, quedamos a deber, eso está muy claro y todos somos responsables de no haber podido llegar a las finales.

“A partir de ahí, este lunes a primera hora estamos con el cuerpo técnico, sacando una lista de situaciones, haciendo un arqueo, viendo qué factores incidieron en que no se haya logrado el objetivo.

“Es una cuestión multifactorial, no es una sola. Si yo te digo que fueron jugadores, puede ser que sea una, pero son más factores. Como se los dije a los muchachos, eso no indica que no hayan dado el 200% y estoy orgulloso de ellos, del esfuerzo que hicieron.

“Que no nos alcanzó, pues sí, no nos alcanzó, eso está clarísimo y nos toca a nosotros ver por qué no nos alcanzó, qué situaciones incidieron y fueron determinantes para que no nos alcanzara y es la responsabilidad que tenemos a partir de ahora”.

- ¿Le da tranquilidad que Jafet Soto garantiza que usted estará por dos años?

- Eso lo habíamos conversado desde el principio, habíamos hablado del contrato y por supuesto que yo nunca veo como tranquilidad. Puedo tener un contrato de cinco años, de seis meses o de un año, que no lo veo desde el punto de vista de mi tranquilidad. Lo veo desde poder armar en todos los aspectos un equipo, el primer equipo, de una manera muy particular, algo congruente con el club y la manera que tenemos de ver el fútbol.

- ¿Cuánto influyó la lesión de Diego González?

- Diego salió, le había pasado a Yeltsin Tejeda. Eso marca un poquito el partido, no es un único factor, condiciona un poquito, porque es un cambio que no está previsto. De ahí adelante mantengo, yo soy congruente, de que varios factores incidieron en esta serie.

- ¿Qué piensa de la posibilidad de que Herediano cambie su sede por una que esté en Heredia?

- Hay que conversar para ver lo de la localía. Vamos a tener un buen espacio, tenemos buen tiempo para hacer una buena pretemporada, para tirar líneas de qué queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos. Hacia dónde queremos llegar en este semestre que viene.

“Lo de la posibilidad de jugar en otro lugar se verá, pero si hay algo claro es que en Herediano tenemos que volver a ser competitivos. Eso ahora sí va a ser mi responsabilidad al 200%, darle al Herediano un perfil muy competitivo dentro del campo, siendo congruentes con el estilo del Herediano, con el estilo mío también.

“Volver a ser protagonistas en los dos torneos y algunos detalles que se me escapan a mí. Puedo dar mi opinión, pero es importante la situación del club en cuanto a la localía. Creo que en Concacaf la última vez se jugó en el Nacional. Todos esos detalles los vamos a ir viendo”.

- Aquil Alí habló de una limpia en el equipo, de aproximadamente siete jugadores. ¿Qué debe replantear el equipo?

- Es parte de... No me puedo aventurar si es uno, si nos vamos a quedar con la misma planilla. No depende de mí tampoco, si se fuese a tomar alguna decisión, también depende de los contratos, eso no lo manejo. No sé los finiquitos. Voy a dar mi parecer desde el punto de vista deportivo.

“Pero ya eso es algo que al que le preguntaste tiene que resolver, o Jafet Soto o Robert Garbanzo. Es algo mancomunado, mi opinión pesará bastante, ya lo hemos mencionado, ya me lo dijeron, pero hay otros temas que no competen a mi trabajo y eso tiene que arreglarlo tanto la administración como la dirigencia”.

- ¿Por qué Keysher Fuller es suplente?

- Simplemente es una decisión que hemos tomado. Hay algunas situaciones no de él, sino aprovechar otros perfiles como el de Fernán Faerron y Diego González con balón parado en contra, esa es una muy válida. Más o menos va por ahí.

- ¿Ya la planilla está un poco desgastada?

- Mis equipos siempre han tenido muy buena intensidad y para muestra un botón, el rival de hoy. Hace poco más de un año, estaban jugando en tercera velocidad, hoy están en quinta o sexta y vemos la diferencia. Colectivamente, el equipo si lo vieron y por eso no tengo ningún reparo en decirlo, no pasaba de cuarta velocidad.

“Frenado, por ahí predecible y no es una cuestión de que no quiero, sino que por más intensidad, los jugadores rápidos de nosotros no tenían la misma intensidad y eso sí es importante. Yo quiero dejar huella como la dejé, porque así es como se juega, con esa intensidad.

“Estamos en otra velocidad, hoy Herediano está en otra velocidad. Nos dimos cuenta, recién llegué jugamos contra Alajuela, contra Cartago, contra Saprissa tres veces y se nota que estamos en otra velocidad. Eso sí tiene que cambiar sí o sí.

“Tiene que mejorar en algo y es una cuestión colectiva que siempre me ha gustado impregnar en los equipos. Hoy todo se mide, por eso es que la intensidad, no solo los kilómetros recorridos, los metros de esprint, toda esa cuestión que se mide, precisamente nos arroja ese tiempo de situación.

“En el campeonato del centenario se notó mucho la intensidad y fue al revés, contra un Saprissa que estaba dos o tres velocidades más abajo que la del Herediano”.

- Yeltsin Tejeda todavía no ha renovado. ¿Para usted es prioridad que se quede? ¿Necesita refuerzos?

- Cuando hablamos de intensidad, puede ser que venga gente intensa, pero también puede ser que podamos desarrollar jugadores y potenciarlos, como me ha pasado en la gran mayoría de equipos que he dirigido.

“El tema de cualquier entrenador con cualquier jugador y lo digo en el caso de Yeltsin, tengo muchísima confianza con él y no tengo ningún reparo en decir a él y a todos. Es una cuestión de querer.

“Yo puedo decir que yo quisiera tenerlo, por supuesto, pero no puedo obligar a nadie tampoco. El que esté conmigo después de este periodo y cuando ya vamos a iniciar los entrenamientos del próximo torneo, yo quiero que todos los que lleguen es porque quieren estar”.