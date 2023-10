Jeaustin Campos revela que Saprissa cumplió con lo adeudado

El técnico del Herediano, Jeaustin Campos, reconoció el jueves, tras la suspensión del juego ante Guanacasteca, que el Deportivo Saprissa cumplió con un pendiente tras la obtención del título del Torneo de Apertura 2022.

Campos, en abril pasado durante una conferencia de prensa, confesó entre broma y serio que esperaba que la dirigencia morada se acordara de él, ya que tenían una deuda de seis meses por los premios de haber conquistado el cetro número 37 en la historia del club.

“Estamos en paz, agradezco la oportunidad que me brindó mi anterior club de trabajar y de poder ganar lo que gané. Creo que no nos debemos nada, salvo los premios del torneo anterior que no me han pagado. Esperemos que ojalá me llegue el cheque el domingo, pero a partir de ahí no sé si estamos a mano o no”, declaró Campos el pasado 21 de abril.

El reclamo de Jeaustin Campos se produjo después de ser despedido del club el 28 de marzo anterior, debido a unos supuestos insultos racistas contra el delantero jamaiquino Javon East.

Estas declaraciones molestaron al gerente general del Deportivo Saprissa, Gustavo Chinchilla, quien indicó que debía hablar con el gerente financiero del club para resolver cualquier deuda pendiente con el entrenador y añadió tajantemente: “Don Jeaustin tiene mi teléfono y mi correo electrónico. Si tiene algo que cobrarnos, que lo haga”.

Sin embargo, este miércoles, Jeaustin indicó a los medios de comunicación que todo se había resuelto.

“Valió la pena (mencionarlo en la rueda de prensa) porque pagaron rápidamente. Era un premio que tenía pendiente. Pero ya todo está resuelto”, declaró Campos a la prensa.

En cuanto a la investigación que lleva a cabo el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) por las supuestas ofensas contra el jamaiquino Javon East, el entrenador indicó que es un tema que están manejando sus abogados y que están a la espera de la resolución.

“Estoy esperando presentarme ante la Comisión de Ética y estamos dispuestos a que esto se resuelva de la mejor manera. Confiamos en que las cosas saldrán bien y creemos en Dios para que así sea. Estamos bastante confiados, en el buen sentido de la palabra, esperando únicamente la resolución para seguir adelante”, manifestó Campos.

“Estamos dispuestos a presentarnos en el momento en que nos llamen. Yo solo escucharé y si tengo que presentarme, lo haré. Como dije, confiamos en Dios para que las cosas se resuelvan favorablemente y cerrar finalmente este ciclo que nunca debió haber comenzado”, insistió.