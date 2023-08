Jeaustin Campos respondió incómoda pregunta previo al duelo ante Alajuelense

El técnico Jeaustin Campos tiene la misión de cortar la racha negativa que atraviesa el Herediano. Tras perder sus últimos dos partidos en el Torneo Apertura ante Guanacasteca en casa (0-1), con un equipo sin sus principales figuras, y ante Puntarenas FC a pesar de controlar el compromiso.

Este domingo se medirá a Alajuelense en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe, un club que en los últimos años ha sentenciado la permanencia de los entrenadores rojiamarillos en el banquillo.

No obstante, al consultar a Campos sobre si una derrota podría desencadenar su despido, respondió de forma contundente y se desmarcó de la tendencia, a pesar de que una pérdida significaría la tercera consecutiva para el Team en el torneo local.

- ¿Cómo ha asimilado el equipo del Herediano las dos recientes derrotas ante Guanacasteca y Herediano?

- La verdad es que todas las derrotas duelen, especialmente cuando el equipo estaba jugando bastante bien. Siento que los muchachos son conscientes de que hemos hecho las cosas bastante bien, pero no ha sido suficiente.

Hemos tenido algunas carencias en aspectos importantes del juego que han pesado aún más. Nuestro trabajo es identificar esos factores que nos han impedido ganar y mostrar a los jugadores cómo corregirlos. Es doloroso ver el nivel de juego del equipo y dejar escapar los triunfos. Queda la sensación de que cuando se juega bien y se hacen las cosas correctamente, estamos más cerca de la victoria.

- ¿Cuál es el análisis que han realizado sobre Alajuelense, su próximo rival?

- En cuanto a Alajuelense, a pesar de haber rotado jugadores, siguen manteniendo el mismo sistema y estilo de juego que les ha dado resultados. Estamos preparándonos para enfrentar la mejor versión de Alajuelense con todos sus jugadores titulares. Este partido es determinante y así lo percibo.

- ¿Qué virtudes destacan de Alajuelense?

- La estabilidad en su cuerpo técnico ha sido una gran fortaleza para Alajuelense. Esto ha permitido que los jugadores estén acostumbrados a su enfoque. Luego, en términos de juego, ambos equipos tienen cierta paridad. Alajuelense cuenta con jugadores importantes en la zona ofensiva que pueden decidir un partido, así como peligro en el mediocampo.

-Nuestra tarea es protegernos en esos aspectos, aunque también hay formas en las que podemos aprovechar el partido a nuestro favor. La tabla de posiciones refleja la igualdad entre los equipos, por lo que el partido podría decidirse por quien cometa menos errores.

- ¿Siente que su puesto podría estar en peligro si sufren una tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2023 ante Alajuelense?

- El día que tenga algún temor de algo dejo esto. Sé lo que trabajo, lo que trabajan los muchachos y creo que estamos entre gente de fútbol, que es la diferencia.

- Los seguidores heredianos en redes sociales han expresado su descontento por las derrotas. ¿Qué mensaje les envía?

- Los aficionados tienen todo el derecho de expresarse. El fútbol también involucra la parte emocional que los aficionados aportan. No sería fútbol sin esa pasión. Sin embargo, como equipo, debemos mantener una perspectiva racional.

Si bien es comprensible que a la afición le guste ganar, lo principal es la estructura del equipo. Hemos tenido cinco partidos muy buenos hasta ahora, aunque no perfectos, y reconocemos que hay áreas que necesitan mejora. El equipo debe ser más racional en su enfoque, aportar y mejorar esos pequeños detalles.

- ¿Cuánto énfasis le han dado al trabajo defensivo en los últimos días?

- El rendimiento defensivo del equipo ha sido bueno, pero he llamado la atención debido a ciertos errores infantiles en el área. Un equipo que aspira al campeonato, como hemos demostrado, no puede permitirse tales distracciones. Esto no solo concierne a la línea defensiva, sino a todo el equipo.

Al día de hoy han sido más desconcentraciones en balón parado cosas que el Hereidnao no puede darse el lujo.

- ¿La posibilidad de ser convocado a la Selección Nacional sigue siendo posible?

- Hemos hablado de esto antes, y todos saben cuál es mi opinión al respecto. No haré más comentarios al respecto. Si los resultados fueran el único criterio, mi historial de 15 años en el fútbol habla por sí mismo. Ahora estoy enfocado en Herediano y en los tres torneos en los que estamos compitiendo: Torneo Apertura, Copa y Copa Centroamericana. Esa es mi prioridad.