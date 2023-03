Jeaustin Campos: ‘Luchamos con todo y contra todo’

En dos ocasiones Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, hizo el mismo gesto. Con las manos simuló tener un zipper en la boca y lo cerró.

Lo hizo al finalizar cada tiempo del partido y en la conferencia de prensa se contuvo al hablar del arbitraje, porque según expresó, después lo sancionan.

-¿Qué opina de lo dicho por Mariano Torres, quien dijo sentir que querían que se empatara el campeonato (liderato)?

- Si lo digo yo no puedo. Del arbitraje no puedo hablar porque me sancionan. Qué puedo decir para que no me sancionen, es complicado. Pasaron cosas muy divertidas, algunas inexplicables, pero es parte de nuestro fútbol y creo que la inactividad de algunos tal vez nos pasó un poco la factura al principio, nos condicionaron y qué vamos a decir.

Hay que sobreponerse a esos eventos poco extraños para tener solvencia, pero también somos corresponsables, es el discurso más usado que tengo para salir ileso de la conferencia de prensa. Reaccionamos bien ante un partido complejo de cosas muy extrañas.

-¿Cree que Saprissa mereció más?

- Si me dicen que merecidamente perdimos, no voy a estar de acuerdo. Sin menospreciar a Puntarenas, pero no lo merecimos, mínimo el empate o pudimos haber ganado también.

“El equipo resintió un poco la falta de ritmo que es normal, pero cuando ya tuvimos un poco de competencia hicimos los méritos para ganar. Luchamos con todo y contra todo”.

“No merecimos perder y se dieron situaciones que no se debieron dar y no hablo del arbitraje, hablo del equipo”.

-¿Le preocupa que la Liga ahora sea el líder?

- Yo quiero ser primero y estamos iguales. Ahora el liderato lo estamos compartiendo y trabajaremos en la cancha para eso y si esto es así faltando siete fechas, no quiero imaginar ese cierre.

Jeaustin Campos no quiso emitir criterio del arbitraje. "No puedo hablar, me sancionan", dijo el entrenador de Saprissa. (Alonso Tenorio)

-¿Qué se debe hacer para mejorar el arbitraje?

- Les dije a los muchachos, no podemos provocar los errores del arbitraje. No podemos inducir al árbitro al error, todos nos equivocamos, pero ahí está y eso se lo digo a los jugadores, que estemos claros, que no se nos vaya la luz e intentemos hacer un juego correcto.

-¿Cómo encarar esta semana, con partido miércoles y después viene el clásico?

- Esta semana va a ser muy importante, ya vienen los seleccionados y la vamos a encarar como siempre con toda la responsabilidad. Los muchachos hicieron un trabajo espectacular, estamos en un clima diferente y el ritmo de competencia nos cuesta porque había algunos que no habían participado. No vi que mi equipo caminara y más bien los últimos 20 minutos tuvimos a Puntarenas metido en su área.

Reconozco que nos sorprendieron en los primeros 20 minutos y reconozco que al final tuvimos para empatar. Queda mucho campeonato, no me estresa, ni pierdo la cabeza por no ser el sabor del mes.