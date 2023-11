Jeaustin Campos lanza un aviso a Alajuelense

El técnico Jeaustin Campos y el Herediano tendrán que medirse a Alajuelense por las semifinales del Torneo de Apertura 2023, siempre y cuando no caigan goleados en casa frente a Sporting y el Cartaginés no gane por más de cuatro goles ante el Pérez Zeledón de visita.

Para los florenses y manudos serán seis enfrentamientos en menos de un semestre. Los erizos sacaron ventaja en los cuatro primeros duelos con dos victorias y dos empates.

La Liga, por el Torneo de Apertura 2023, derrotó 2-3 a los florenses en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe, tras ir perdiendo 2-1, mientras en el estadio Morera Soto volvió a ganar por 1-0.

En el plano, internacional por la Copa Centroamericana, Alajuelense eliminó a Herediano en las semifinales por la vía de los penales, al empatar ambos compromisos 2-2 y desde el manchón blanco los liguistas avanzaron a la gran final, tras imponerse 5-4. Ahora se enfrentarán al Real Estelí.

Es por el ello que el timonel rojiamarillo avisa a los liguistas que no será una serie fácil, sino por el contrario, al conocerse tanto será muy complicado, pero al mismo tiempo habrá oportunidades de sorprender al rival.

“Se pueden tomar como parámetro los juegos que hemos disputado ante Alajuelense, donde los resultados no nos acompañaron, pero siempre se debe realizar un análisis, porque muchas veces el rendimiento no va de la mano con los resultados, y me parece que eso nos ha pasado”, dijo Campos.

Jeaustin recordó que durante los enfrentamientos con Alajuelense se realizaron buenos partidos, tanto en el Morera Soto, como en el Colleya Fonseca e incluso en el estadio Ricardo Saprissa, donde jugaron el partido de ida de la Copa Centroamericana.

El estratega declaró que no pueden tomar como parámetro los resultados anteriores, porque inicia un nuevo torneo y que su plantel tampoco podría confiarse si enfrentaran al Deportivo Saprissa, al cual lograron vencer en ambos duelos por 2-1 y 2-0.

Jeaustin Campos apelará a los detalles

Jeaustin Campos también insistió que hay muchos factores que pueden incidir en un marcador durante estas series y es donde los jugadores y el cuerpo técnico deben hacer valer su experiencia y temple para afrontar estos duelos de ida y vuelta.

“Es necesario ver qué fue lo que hicimos y después qué dejamos de hacer en partidos de ida y vuelta, como en la serie ante Alajuelense o bien en la semifinal por el Torneo de Copa ante Saprissa, que se decidieron en los penales. Según la experiencia que tenemos fueron pequeños detalles que jugaron un papel importante y los que inclinaron la balanza y no precisamente a nuestro favor”, añadió Campos.

Para el experimentado timonel, esas situaciones de juego, en defensa y ataque, donde no lograron concretar las opciones que tuvieron y dieron libertades en la zona defensiva, son acciones a las cuales deben poner mucho cuidado, porque determinaron el rumbo de los encuentros.

“Uno nunca está conforme, pero bueno, siento que podemos estar conformes con el rendimiento y algunos resultados. Creo que entrar a la fiesta grande es un premio al esfuerzo de los muchachos en la cancha y estamos tranquilos. Hay jugadores que se han venido recuperando y tomando ritmo que pueden ser determinantes para obtener el resultado que deseamos”, enfatizó Campos.