Jeaustin Campos lamenta errores en definición y en la portería

Redacción

Jeaustin Campos, técnico del Saprissa. (Rafael Pacheco)

Jeaustin Campos finalizó con un sentimiento de frustración luego de la derrota en casa ante Cartaginés, esto por los fallos en definición y los constantes pecados de sus porteros.

"No se puede esconder mucho. Esta fue de nuestras peores versiones jugando como locales. No estoy satisfecho con el rendimiento ni con la manera como planteamos. Pero aún así tuvimos muchas situaciones de gol y es frustrante ver que no se da el resultado".

El técnico intentó defender a Danny Carvajal, quien nuevamente cometió un error que le costó un gol a los tibaseños.

"Es parte de las frustraciones que tenemos. Lo había hecho bien contra Herediano y hoy había tenido un par de intervenciones pero lastimósamente viene esa jugado. Pero es importante no solo trabajar en él si no en no haber podido sacar la victoria después de las ocasiones que tuvimos", dijo.

Campos, quien agregó que no optará por castigar siempre por los errores que cometan sus jugadores, expresó que ya tiene ideas de quiénes serán los elegidos para enfrentar la fase definitiva del certamen.

"Apelaría a la mejor versión de Saprissa que hemos visto y sobre eso nos vamos a apegar. Ya tengo en mi cabeza cuáles son los jugadores que van a responder a la hora buena. Saprissa ha perdido ventajas deportivas a favor y ahora no vamos a lamentarnos por no haber terminado en una mejor posición".