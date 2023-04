Jeaustin Campos: ‘La he pasado muy mal’

Jeaustin Campos se desahogó, no solo con el triunfo de Herediano por 3 a 1 contra Pérez Zeledón, sino por cómo han sido sus últimos días.

“Yo la verdad estoy muy cansado de eso, sé que también he tomado malas decisiones y yo no me voy a hacer la víctima. Con esta sanción, me parece que es desmedido, no sé, muy desmesurada”, expresó Jeaustin Campos.

Él no está de acuerdo en ese castigo de cuatro partidos sin poder estar en el banquillo de Herediano, debido a que el Disciplinario determinó que en el partido contra Saprissa él le lanzó agua a la afición morada.

“Jamás voy a decir malintencionada, porque espero que no, pero que te sancionen cuatro partidos por una cuestión ahí, bueno... Entonces, qué más puedo decir. Creo como dicen los progres, hoy soy trending. Mejor no voy a hablar, me abstengo. Después del primer montaje que hubo, entré en la polémica y la verdad que la he pasado muy mal”, apuntó.

Dijo que han sido noches muy largas y que le ha pasado todo lo que ha atravesado en este torneo y las implicaciones que ha tenido eso.

“Lo puedo decir con toda confianza, no me he sentido bien, la verdad que no y duele ser juzgado y condenado antes de ser enjuiciado. Quiero ofrecerle disculpas a la afición herediana porque no tuve una buena decisión en la fecha anterior. Con todo lo que ha pasado no reaccioné de la mejor manera. No era para tanto, para cuatro partidos”, expresó.

Afirmó también que no es excusa el que no se haya sentido bien y que no se sienta bien todavía.

“Tengo que cuidarme”, destacó, para agregar que él no quisiera pensar que está fichado, porque considera que en este país no se trata de qué se hace ni qué se dice, es quién lo hace o quién lo dice.

“Si yo hubiese reaccionado como unos colegas, donde hasta ciertos gestos un poco pasados de tono, si los hago yo, ya me imagino. Habría tenido que firmar en la delegación de Puntarenas, o en la de aquí. Me duele mucho, porque yo intento ser lo más competitivo posible, por más errores que tengamos todos los seres humanos”.

Jeaustin Campos dijo que no quería comentar nada más que no fuera de fútbol, más que ahora ese es su escape, para olvidarse de ciertas cosas.

Sin embargo, era imposible que en esa rueda de prensa no se le volviera a consultar sobre lo que fue su primera respuesta. Ante eso, el timonel florense accedió a tocar el tema de nuevo.

Tanto Robert Garbanzo como Jafet Soto aseguraron que esa sanción de cuatro partidos para Campos fue muy severa.

“Si lo dicen los patrones, quién soy yo para oponerme. Me parece que no es para cuatro partidos. Les puede preguntar a ellos si es por ser yo, o si es que en realidad fue tan grave”, citó.

Insistió en que sus patrones hablaron y que él no va a oponerse a ese criterio que tienen, porque en realidad también lo comparte.

“Si yo fuera todo lo que dicen, inclusive algunos jugadores, no sería ese Jeaustin que es feo que yo lo diga, porque ya me van a llamar de otra cosa... Si me han hecho ganar lo que me han hecho ganar, a los diferentes cuerpos técnicos, es porque ha habido una dosis de confianza, una dosis de liderazgo, de convicción, con todos los jugadores”.

”Y soy de alto rendimiento. El problema es que aquí hay unos que no y por ahí quedan rezagados. Lo que más me duele es la irresponsabilidad de un club que simplemente se lavó las manos y eso no me gustó y no me gusta. Porque en realidad, si yo hubiese tenido la oportunidad de poder hablar, tal vez otra situación se hubiese dado”.

Claramente, Jeaustin Campos se refería a toda la situación con Javon East que desencadenó su salida del Saprissa.

“Y creo que yo, en esa institución, que creo que puedo ser uno de las personas que más ha influenciado en estas décadas a esa institución, yo creo que merecía respeto, ser escuchado y no ser ninguneado como lo hicieron. Eso es lo que también me duele mucho, hubo un linchamiento, pero eso lo veremos en otro lado”.

Insistió en que todo le duele y que lo que ocurrió en ese juego del 23 de abril entre Saprissa y Herediano no es justo.

“Aunque siempre me han querido sacar ellos por la puerta de atrás, la historia dice otra cosa. Entonces soy más que esto, como persona, no como entrenador. Soy muy fuerte, eso sí, pero con la integridad y el honor de las personas no se juega y la grandeza de una institución no debe estar en manos de esas personas que la empequeñecen con ciertas actitudes, como la que han hecho”.

Con respecto a la afición, dijo que va y viene, porque es parte propia del fútbol.

“Yo como persona tengo diez o 14 amigos, compañeros, parejas, que me han respaldado. Mi familia, mi pareja, mis hijos me han arropado. En lo personal me siento bastante bien, pero no es justo. Yo debería tener una reputación diferente. No solo desde el 2006, sino que recientemente he tratado de ser honesto con mi profesión y que la profesión me ha dado mucho, campeonatos y sobre todo, muchos amigos”.

Jeaustin Campos reiteró que está dolido, golpeado y que no se siente bien todavía.

“Yo cuando hablé con Jafet le dije. Igual, el fútbol para mí es un escape y esperamos clasificar. Nada me daría más gusto que ser campeón con el Herediano hoy”, finalizó.