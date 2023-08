Jeaustin Campos justifica rotación ante la ADG en el afán de ir con todo contra Real España

Herediano se enfrentará al Real España de Honduras este miércoles a las 6 p. m. en el marco de la Copa Centroamericana, con la misión de acercarse a la clasificación a cuartos de final.

Hasta el momento, los florenses han acumulado cuatro puntos en dos juegos, mientras que el líder de su grupo es el Comunicaciones de Guatemala, quien ostenta seis puntos también en dos presentaciones. Por su parte, el Real España cayó en su único partido jugado (3 a 1 ante el Comunicaciones).

-¿Cuál es su valoración en la previa del juego ante Real España? Copiado!

-Estamos muy ilusionados porque es un partido determinante, el hecho de salir con los tres puntos nos puede dar pie de pensar en clasificar y no esperar a la última fecha. Tenemos toda la ilusión y ojalá podamos dar una alegría más a la afición herediana. Esperamos que todo salga como lo hemos planeado.

-¿Cambia en algo que ahora sean casa en el Estadio Nacional? Copiado!

-La verdad que nos viene bien. Hemos jugado tres partidos en canchas similares y hemos tenido buen desarrollo y demás. Este tipo de estadios te envuelven a querer dar siempre buen espectáculo y juego.

-Ya se vio obligado a rotar. ¿Terminó conforme con lo que sucedió el fin de semana? Copiado!

-Es un riesgo que hay que asumir, lo dije desde el principio, que en Concacaf y el torneo nacional intentaríamos estar con una misma alineación, pero en el último juego ante Águila notamos el equipo fatigado y tomamos la decisión de rotar el fin de semana. Ahora, el último juego lo hicimos bien pese a que el resultado no se dio, pero a su vez los jugadores que vienen con carga de partidos están más que descansados. Tengo pocos partidos para clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, entonces establecimos prioridades y sobre esas mismas nos seguimos manejando.

-¿Está Allan Cruz para el juego contra Real España? Copiado!

-Ya empezó a trabajar con nosotros, pero debemos ponerlo a punto en la parte competitiva.

-¿Cómo estudió a Real España? Copiado!

-La verdad que los primeros dos partidos había sido una incógnita porque no habían jugado en sus campeonatos. En este caso ya el Real España lleva un par de partidos, ya jugó en la Copa Centroamericana y ya tenemos un plan de juego para analizar las características que tienen y como nos pueden hacer daño. De qué manera podemos encontrar una deficiencia para aprovechar.

-¿Le complica que un día es casa en el Coyella Fonseca, otro en el Morera y ahora en el Nacional? Copiado!

-El entrenador de Heredia hasta que no esté el estadio se declarará nómada. El equipo ha sido campeón así, también ha clasificado así. Esto no es excusa, aunque sigue siendo algo que no queremos, pero es un tema que está ahí y no está en nuestras manos, entonces eso no nos debería de ocupar.

-¿Hay dependencia de Elías Aguilar? Copiado!

-Hay que sopesar que Elías es un gran jugador y está en buen momento; sí debemos estirar ese rendimiento durante los 90 minutos, pero siento que hay jugadores de la misma talla. Me parece que Herediano tiene un equipo muy homogéneo, un día hace un buen partido Elías, también aparece en otro juego Godínez, en el otro llega Ronaldo... Entonces yo creo que sería injusto no darle mérito a un jugador, pero también decir que el equipo está acuerpando a todos. El éxito hasta hoy es tener un equipo muy compacto y sólido.