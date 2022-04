Jeaustin Campos intenta ‘sacarle el carácter’ a algunos futbolistas de Saprissa

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, reconoce que el camerino de Saprissa es heterogéneo en cuanto a la experiencia y roce de los futbolistas. Así como tiene hombres de larga experiencia y trayectoria, hay otros ajenos a saber sobrellevar la presión de ponerse la camiseta morada. Por eso una de sus tareas más urgentes, es “sacarle carácter” a algunos jugadores.

-- Saprissa ha recibido diez goles en los últimos cuatro partidos. ¿Cuál ha sido la mayor complicación que se ha encontrado?

En realidad cuando hablamos de la defensa nos centramos en los que juegan de medio para atrás, pero el conjunto defensivo es de los delanteros también. Por supuesto es más que evidente que hemos recibido gran cantidad de goles y han sido errores muy gruesos, groseros, puntuales, que de repente de los de males, es el mejor. Es menos difícil intentar corregir movimientos o tema de decisiones, es un tema que hemos tratado y como lo dijo Rándall Row ayer, es válido decir que en esta semana hemos intentando hacer prueba y error, pero todavía hay cosas que necesitamos y podemos mejorar y en eso estamos, conociendo el grupo, tratando de trabajar algunas situaciones con los muchachos. Los entrenamientos han sido 70% tácticos en defensiva y ofensiva, estamos analizando muy bien. Es importante empezar con la confianza de ganar y de tener el cero atrás.

-- ¿Cuál es el mensaje a la afición de lo que vive el saprissismo?

Creo que la afición quiere un producto terminado, todos lo queremos, las formas y el proceso en el que se esté dando, nos compete directamente a nosotros, a toda la estructura administrativa y deportiva, cuerpo técnico y jugadores. Creo que no nos podemos enfrascar en esa lucha, creo que hacemos un favor a la desestabilización. Entiendo, estoy claro y comparto el desazón que tiene la afición y más que evidente por los resultados, por la forma en que se ha jugado, porque ese es el producto que está viendo. Nosotros necesitamos revertir eso y en el proceso, debemos enfocarnos más en lo que pasa en el camerino y no tener distractores. La afición va a formar parte importante pero en el proceso de revertir, un flaco favor hacemos al grupo en estar pendientes de las razones que tiene la gente. Lo más importante es enfocarnos en nosotros, trabajar, bloquear todo, el ambiente que hay, lo que no suma que no cuente, y que eso hay que revertirlo desde adentro. La afición tiene duras críticas, con justa razón, enfocarnos en revertir eso, nos ha tocado muchas veces que cuando las cosas empiezan a salir bien, la afición nos va a apoyar y esperemos que puedan tener justo reconocimiento al esfuerzo que hacen para ir al estadio, estar pendientes y que tengan la recompensa de lograr el objetivo con nosotros.

-- Emocionalmente, ¿cómo está el camerino?

Por supuesto que la parte emocional es importante, para nadie es un secreto, que con los resultados que estamos teniendo no hay motivación suficiente, más bien han sido golpes que han forjado el carácter de algunos, hay que sacarle el carácter a otros, es un grupo heterogéneo en ese sentido, es un grupo joven, algunos lo ven como la gran crisis, otros como una oportunidad para subir, para apelar al ADN saprissista y sudar la camiseta con más intensidad, es parte del conocimiento hacia jugadores, ver cuáles responden y cuáles necesitan ayuda, en eso estamos. ¿Cómo recuperar la parte emocional? Motivación con trabajos en el campo, que se sientan con confianza, parte táctica, que sepan dónde defender, atacar, que cada uno tenga dos o tres informaciones para realizar su trabajo. Eso va a ayudar muchísimo a que vayamos a recuperar esa confianza, a que la convicción del trabajo en campo alimente esa motivación y hay muchas oportunidades para revertir eso, no solo que nuestro rendimiento sea mejor, sino que se vea reflejado en la tabla de posiciones. Es un trabajo que se debe hacer desde la confianza que se le pueda dar a los jugadores en los trabajos. Saprissa es Saprissa y en estas instancias revirtiendo esto, va a ser llamado a pelear con autoridad este torneo.

-- ¿Hay jugadores que no están al ritmo de otros para revertir esto?

Si respondo de repente como la gente pueda esperar, estaría evadiendo responsabilidad, antes de venir sabía más o menos cómo estaba la situación. Creo que la descomposición que se ha dado ha sido por constantes lesiones que se han tenido. Ariel tuvo una lesión bastante fuerte, Kendall también, Ricardo, Bolaños, Guzmán... no se ha tenido un equipo compacto como se quisiera y de repente jugadores que son llamados a que sean mandos medios han tenido que asumir una situación por esto de lesiones, no se ha cobijado a los de menos experiencia por eso. Intentaremos obviamente revertir eso, la gente está pensando que el equipo está descompensado, pero cuando esté compacto con los lesionados que ya estén, vamos a tener esa posibilidad de elegir, tomar decisiones, aumentar la competitividad. Hoy quiero ver el vaso medio lleno, no vacío. Se lo dijo a los muchachos, cualquiera quisiera estar en Saprissa, incluso en esta situación, cualquiera siquiera estar en Saprissa, en el puesto donde están ustedes. Para muestra un botón, yo quise venir aquí precisamente pensando que estando en Saprissa, independientemente de la situación en que esté, es estar en Saprissa. A partir de ahí tratar de ver cómo podemos tener un equipo más compacto, porque se ha juntado una racha de lesiones (...) Pero no es una excusa para revertir la situación y buscar nuestra mejor versión para empezar a ganar.

-- ¿Cuál es el mensaje en medio de una realidad en la que la clasificación se ve lejos?

Es como cuando está uno de líder absoluto con diez puntos por encima del segundo, no es sano pensar que ya está todo ganado, pensar en el bosque, o viceversa como ahora, no es sano pensar o distraerse en esos temas, nadie nos tiene que hablar de los estadísticas, ahí están, lo que sí necesitamos es el paso a paso, revirtiendo las situaciones que hoy provocan esos números. No preocuparse, tal vez ocuparse del día a día, de cosas que debemos mejorar, de situaciones defensivas, ofensivas, trabajo de transiciones, ocuparse del tema. De nada vale que yo diga que estamos a tantos puntos, eso no me va servir, hoy tenemos que ser excluyentes en algunos temas, sobre todo que no benefician, están en el ambiente y tomaremos lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo obviamos.

Creo que tenemos toda la capacidad de voltear la página y que el esfuerzo de los muchachos, que ha sido bueno, rinda sus frutos a través de ganar, retomar la confianza y convicción y con los objetivos que se plantearon desde el inicio de la temporada.