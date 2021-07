Jeaustin Campos: 'Hay bastante frustración en el equipo'

Jeaustin Campos: ‘Rematamos más veces que ellos’ (Rafael PACHECO GRANADOS)

Redacción.

El técnico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, reconoció que salió muy disgustado con la derrota ante el W Connection y calificó como "increíble" el traspié morado en Trinidad y Tobago.

El estratega saprissista habló después del juego que los saprissistas cayeron por 2 a 1 ante los trinitarios.

¿Qué análisis hace del juego?

La verdad es increíble que nosotros hayamos tenido tantas oportunidades, que tuvimos un buen manejo de pelota y que no hayamos podido meter el gol, se intentó por todos los medios, mano a mano por fuera y bueno desafortunadamente no entró.

Dos goles de táctica fija...

Sí, al principio nos hicieron un gol con balón parado y bueno el segundo también y eso tampoco puede ser, y la verdad salgo muy disgustado porque hay una mezcla de sentimientos y acciones que vamos a hablar en el camerino por supuesto, pero si es imposible que nosotros pongamos en riesgo la eliminatoria en un partido como estos.

¿Qué viene ahora para Saprissa?

Bueno ahora a esperar el partido entre Santos y W Connection y a recuperar los puntos, si se puede decir así, allá a México e ir a ganar. Desafortudamente tomamos el camino más difícil, el más empredrado pero es parte del fútbol, ahora hay que asumir las consecuencias y responsabilidades y dar la vuelta y pensar en el partido ante Santos.

¿Hay frustración en el equipo?

Bastante frustración porque el equipo se ha encontrado con un buen funcionamiento, ha estado jugando bastante bien, algunas veces por displicencia y en otras porque el balón no quiere entrar. Si con buen fútbol como lo hicimos el domingo y también ante W Connection no logramos cristalizar con anotaciones, los partidos se ganan con goles, no jugando bien, hemos tenidos muchísimas oportunidades.

¿Sobre los delanteros?

Si la gente de arriba no está fina a la hora de anotar no podemos obviamente capitalizar lo que nosotros queremos.

Entrevista suministrada por el departamento de prensa de Saprissa.