Maturana decía, yo prefiero perder jugando bien que perder jugando mal, si ganás jugando mal, no vas a ganar mucho, y si perdés jugando bien, no vas a perder tanto. Por supuesto que salgo contento con el trabajo y actitud de los muchachos. En sol, sombra, lluvia, creo que fuimos superiores, tal vez a nuestra manera de jugar. No somos un equipo muy estético a la hora de jugar, pero en nuestra manera lo hicimos bastante bien. Duele perder porque creo que aquí ha habido partidos muy complicados, como contra San Carlos, Cartago, hoy no sentimos eso. Alajuela por algo está en el primer lugar, tiene buenos números jugando de visita, pero fueron tres dardos y dos goles. La eficacia con que jugaron, tienen jugadores determinantes (...) en el último cuarto. Nosotros no tuvimos esa claridad, en once partidos llevamos nueve goles, eso no es normal, por lo menos en los equipos en que yo he estado. Algunos jugadores están pagando el derecho de piso, sobre todo en toma de decisiones. Hay jugadas que no son de jugadores con experiencia, eso nos ha costado en momentos vitales. Con mi asistente lo estuvimos analizando, son errores de bulto en primera vuelta que nos han costado 10 puntos, es parte del precio que se debe de pagar en este primer semestre. No queda más que ahora que viene el parón, hacer autoevaluación y, sobre todo, que se han hecho las cosas bien, pero se puede mejorar. Hoy vimos un partido bueno para los dos equipos.