Jeaustin Campos: ‘Estamos en el primer lugar, prefiero tener esa presión’

Jeaustin Campos no cesó en las instrucciones a sus jugadores. (JOHN DURAN)

- ¿Cuán importante es mantener la ventaja con sus rivales y cuánto le preocupa tener otra expulsión?

Este partido les dio a los jugadores las fuerzas y resiliencia y a nosotros la sabiduría para llevar los hilos del juego desde temprano en circunstancia diferentes. Siento que también este equipo ha retomado muchísima intensidad en su juego, a la hora de marcar y jugar. Pasar de un juego pasivo a tener esa intensidad, de repente en esos balones divididos, hemos tenido mucha agresividad. Habría que ver la jugada, pero es producto de un balón dividido y procuramos siempre ir por todo.

Lo más importante es que hemos jugado contra Saprissa y Alajuela de buena manera, con las circunstancias que hay, once contra once no sé cómo hubiéramos quedado hoy. Esa es la satisfacción que queda, seguir puntuando. El partido estaba parejo, felicité a los jugadores por sudar la camiseta, los aficionados de Herediano deben estar orgullosos por como trabajaron y se entregaron. Para salir campeón no solo es sufrir, sino jugar estos partidos de forme eficiente y eficaz.

-- Quedan seis fechas de la fase regular ¿siente que el equipo entrará fuerte a esa instancia?

No creo en curvas de rendimiento, creo en el trabajo del día día. Curvas de rendimiento es como ver el bosque completo y no es el camino por donde debés ir, que es el trillo. Vamos a ir a juego a juego, suena trillado pero es así. Vamos a evaluar qué nos sirve, hemos tenido versatilidad, creo que no hemos repetido alineaciones aún. Lo mas importante es que los jugadores tengan encendidas las luces, estamos en el primer lugar, prefiero tener esa presión y no la de otros equipos que se quedan más atrás.

No es el hecho de llegar sino cómo hemos trabajado y qué debemos hacer para mantenerlo. Tener humildad para trabajar, no creernos más.

-- ¿Cuánto le ha servido tener alineaciones diferentes?

Tengo una planilla muy amplia, nos ayuda a no dormimos, el juego que realicen hoy cuando les toque, es la invitación para el próximo juego. Si lo hacen bien, veremos qué ajustes podemos hacer, y eso me lo da un plantel profundo y para uno como entrenador es complicado.